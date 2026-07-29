Alcalde de Puchuncaví inspecciona obras en socavón de la ruta E-30-F y reitera llamado a evitar tránsito de camiones por Maitencillo

Marcos Morales supervisó el avance de los trabajos y pidió a las empresas de transporte utilizar las vías habilitadas mientras se ejecutan las reparaciones en la comuna.
El alcalde de Puchuncaví, Marcos Morales, realizó una visita inspectiva al sector de Marbella para supervisar en terreno el avance de los trabajos de reparación del socavón que afecta la ruta E-30-F, acompañado por equipos municipales y el inspector fiscal de la obra.
Durante la inspección, la autoridad comunal reiteró el llamado a las empresas de transporte y a los conductores de vehículos de alto tonelaje a no utilizar el borde costero de Maitencillo como vía de circulación, con el fin de resguardar la seguridad de vecinos y usuarios de la ruta.
Desde la Municipalidad de Puchuncaví se hizo un llamado a respetar la señalización y utilizar las rutas habilitadas para el tránsito de este tipo de vehículos, mientras continúan ejecutándose las obras de reparación en el sector.
PURANOTICIA