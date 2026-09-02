Alcalde de Puchuncaví emplaza a gerente de Enap a recibirlo y pide a Ministra de Energía remover a toda la plana ejecutiva

Una dura postura contra la directiva de la Empresa Nacional del Petróleo (Enap) manifestó el alcalde de Puchuncaví, Marcos Morales, quien acusó a la estatal de mantener una permanente falta de diálogo, compromisos desatendidos y escaso interés por el impacto de sus operaciones en la comuna.

La autoridad edilicia en entrevista con Puranoticia.cl dirigió sus críticas especialmente al gerente general de la compañía, Julio Friedmann, y realizó un llamado a las autoridades de Gobierno para reestructurar la cúpula de la empresa pública, cuestionando la forma en que la estatal se ha relacionado con el municipio y sus habitantes.

Al ser consultado sobre el vínculo institucional y el comportamiento de Enap con la municipalidad y la comunidad, el jefe comunal fue categórico en su diagnóstico:

"Enap es muy mal vecino de la comuna de Puchuncaví. Un muy mal vecino."

Morales sostuvo que las afectaciones hacia la bahía se han extendido durante años y cuestionó que la empresa no haya mostrado una disposición suficiente para entregar explicaciones ni establecer un diálogo permanente con las autoridades locales.

"Creo que es una empresa que le ha generado un daño a la comuna durante mucho tiempo, incluso recordemos los episodios del año 2018, y la empresa no ha estado a la altura, (…) con suerte vinieron a explicarme un poco lo que ha pasado con el tema de los invitadores, que obviamente nos generan un manco de dudas muy complejo en el último tiempo, y la verdad que creo que Enap no ha estado a la altura de lo que la comuna de Puchuncaví se merece para nosotros".

EMPLAZAMIENTO A LA GERENCIA GENERAL

Durante la entrevista, el alcalde reveló que ha intentado comunicarse en reiteradas oportunidades con el gerente general de Enap, Julio Friedmann, sin obtener respuesta, situación que, según afirmó, se mantiene desde agosto de 2025.

"Yo le escribí, y lo llamé, no me contestó, pero vengo tratando de hablar con él desde el 13 de agosto del año 2025".

A juicio de Morales, también existiría una diferencia en la manera en que la petrolera se relaciona con los distintos municipios de la zona, acusando que sus acciones de responsabilidad social se concentran en otras comunas mientras Puchuncaví quedaría relegada de estas iniciativas.

Frente a este escenario, el jefe comunal formuló un emplazamiento directo al máximo ejecutivo de la compañía para que se haga presente en el territorio y conozca de primera fuente la situación de sus habitantes:

"Que venga a la comuna de Puchuncaví y se haga cargo de la empresa que dirige y donde no ha sido capaz de contestar el teléfono, no ha sido capaz de venir y preguntar, al menos, ¿Cómo están mis vecinos? Después de los hechos ocurridos, después del 2018, preguntando a la jefe comunal, ¿Cómo podemos trabajar en conjunto para un bienestar de nuestras comunas? Porque después de todo ellos están instalados en la bahía".

SOLICITUD DE REMOCIÓN

En relación con la gestión interna de la empresa estatal, Morales descartó que sus cuestionamientos respondan a motivaciones de carácter político-electoral y apuntó directamente a lo que considera una falta de responsabilidad de Enap con el territorio.

"Aquí no hay un tema político, yo no quiero eso descartarlo absolutamente, yo creo que es un tema de política interna de la empresa Enap, que no es responsable con el territorio".

En ese contexto, el alcalde valoró la disposición que, según señaló, ha demostrado la ministra de Energía, Ximena Rincón, contraponiéndola con la actitud que atribuye a la cúpula ejecutiva de Enap.

"Yo me siento representado y apoyado, es por la ministra de Energía Ximena Rincón, que efectivamente, ella sí vino, ella sí me llamó, ella sí ha estado en la comuna, y sí me ha dado una visión y con respecto a tomar decisiones de los errores que ha cometido la empresa. Enap solamente mandó tres ejecutivos a hablar conmigo en el momento que cometieron el error y que se hizo público (…) es una empresa del estado y le tienen que responder al estado de Chile, le tienen que responder a todos los chilenos".

Finalmente, el alcalde Marcos Morales confirmó que enviará un requerimiento formal a la ministra de Energía para solicitar la salida de la plana ejecutiva de Enap, insistiendo en que la empresa debe asumir una mayor responsabilidad con el territorio donde desarrolla sus operaciones.

"¿Y saben lo que tengo que hacer después de esta entrevista como oficio dirigido a la ministra? Porque realmente las muestras de acercamiento de parte de la empresa ENAP al territorio es cero’’.

PURANOTICIA