Alcalde de Puchuncaví asegura que proyecto de planta de jibia "no existe" en el Municipio y advierte que debería volver a presentarse

El proyecto para instalar una planta procesadora de productos del mar impulsada por pescadores artesanales en Puchuncaví suma un nuevo capítulo, luego de que el alcalde de la comuna, Marcos Morales, asegurara a Puranoticia.cl que actualmente la iniciativa no se encuentra ingresada ante la Dirección de Obras Municipales (DOM).

Las declaraciones del jefe comunal se producen luego del reciente pronunciamiento de la Contraloría en torno a la actuación del Municipio frente al proyecto, organismo que estableció límites respecto de las atribuciones que puede ejercer el alcalde en una iniciativa cuya evaluación y autorización involucra a distintos organismos públicos.

Consultado directamente por la situación actual de la planta de jibia, Morales fue categórico al señalar que "en el Municipio no tengo proyecto de planta de jibia hace un buen rato. Ya pasó todo el proceso de presentación ante la Dirección de Obras Municipales y ese proyecto ya está fuera del Municipio de Puchuncaví".

"Probablemente lo presenten de nuevo, pero hoy día no existe un proyecto en la comuna presentado por la empresa de los pescadores", afirmó el alcalde.

De esta manera, y ante la consulta respecto de si una eventual nueva presentación implicaría comenzar nuevamente el proceso, el jefe comunal reiteró que la iniciativa actualmente no cuenta con un proyecto vigente ante la DOM.

Morales también se refirió directamente a Hugo Poblete, presidente de la Federación de Pescadores Artesanales Bahía Narau de Quintero y Puchuncaví, y dirigente vinculado al proyecto, sobre quien cuestionó su procedencia y defensa de la iniciativa.

"El señor Poblete, que parece que es el dirigente emblemático de este proyecto –que no es de la comuna de Puchuncaví, sino que de Quintero y es bastante conflictivo y genera mucho ruido incendiario en la zona– la verdad es que le deseo lo mejor porque tiene un estilo bastante particular de operar", manifestó.

En ese contexto, el alcalde agregó que "quiero decirle al señor Poblete –que al parecer es quien dirige esta planta procesadora de productos del mar– que aquí en la comuna de Puchuncaví no tiene proyecto presentado porque ya cumplieron sus plazos y el proyecto se encuentra fuera de la Dirección de Obras Municipales".

La situación deja así en suspenso el futuro de la iniciativa, que ha sido defendida por organizaciones de pescadores artesanales como una alternativa para procesar y agregar valor a los recursos marinos, mientras que desde sectores de la comunidad se han planteado cuestionamientos respecto de su eventual instalación en la zona.

Con las declaraciones del alcalde Marcos Morales, el escenario que queda planteado es que si los impulsores deciden continuar adelante con la planta, deberán realizar una nueva presentación ante los organismos correspondientes, de acuerdo con los antecedentes y permisos que resulten exigibles para el proyecto.

PURANOTICIA