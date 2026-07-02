Alcalde de Olmué plantea que fortalecer la seguridad hídrica es clave para reactivar la economía y mejorar las cifras de desempleo

La provincia de Marga Marga, integrada por Quilpué, Villa Alemana, Limache y Olmué, atraviesa uno de sus momentos más complejos en materia laboral. Con una tasa de desocupación de 11,7%, el territorio figura como el más afectado de la región de Valparaíso, escenario que mantiene la preocupación de las autoridades locales, quienes buscan identificar las causas de este fenómeno y las medidas necesarias para revertirlo.

En conversación con Puranoticia.cl, el alcalde de Olmué, Jorge Jil, sostuvo que uno de los factores estructurales para mejorar la empleabilidad pasa por resolver la crisis hídrica que enfrenta la comuna desde hace años. Y es que recuperar la disponibilidad del agua permitiría reimpulsar la agricultura comunal, actividad que históricamente fue uno de los principales motores económicos del territorio y que hoy ha perdido fuertemente su protagonismo debido a la prolongada sequía en la zona.

El jefe comunal explicó que actualmente "estoy trabajando en un proyecto de Estado que tiene que ver con la conexión del embalse Los Aromos con la comuna de Olmué. Hoy día está en desarrollo el diseño, que ya lleva un 30%, y ese diseño debería estar terminado en un año y medio más, para después obtener los fondos vía Ministerio de Obras Públicas, para que conecten el embalse Los Aromos y toda la comuna quede suministrada de agua potable. Ese proyecto está en curso, se está desarrollando".

Jil también abordó las dificultades que implica concretar este tipo de iniciativas en el país, indicando que "lamentablemente todos los procesos públicos y los actos administrativos son burocráticos. Entonces, si en un año y medio se aprueba con RS el diseño y al obtener el financiamiento, son cuatro años de ejecución del proyecto. Nos queda para rato, pero como yo soy un alcalde que me tocó asumir durante la pandemia, yo tomé este tema del agua y lo estoy trabajando. Entonces, si antes nadie lo empezó, para mí es una prioridad y yo ya lo tengo en desarrollo".

A ello se suma una iniciativa privada asociada a la desalinizadora que se construye en la comuna de Puchuncaví, que contempla la comercialización de parte del recurso hídrico hacia sistemas de Agua Potable Rural (APR) de la zona. Sin embargo, el Alcalde de Olmué explicó que, si bien, ese aporte ayudará a aliviar la situación, no será suficiente para cubrir el déficit existente, especialmente en localidades como Granizo, donde la demanda supera ampliamente la disponibilidad proyectada en dicha iniciativa.

Respecto de las razones que explican las altas cifras de desempleo en la provincia y en la comuna, el alcalde Jorge Jil sostuvo que "la cesantía y su aumento en los últimos años tiene un análisis más profundo, pero particularmente en Olmué, de septiembre a febrero mejoramos bastante los indicadores porque somos una zona turística de grandes centros de eventos y un destino preferido en la región de Valparaíso. Pero también hay que decir que lo que era antiguamente el fuerte motor económico como la agricultura, hoy ya no lo es. Hay un porcentaje mínimo. Hoy lo que genera empleabilidad en la comuna, mayoritariamente tiene que ver con el turismo".

En esa línea, comentó a Puranoticia.cl que durante los meses de menor actividad turística es necesario desarrollar estrategias que permitan atraer visitantes durante todo el año, trabajo que debe realizarse en conjunto con la Cámara de Turismo y Comercio para disminuir la estacionalidad que caracteriza a la economía local.

Jil también puso el foco en la escasez de oportunidades de trabajo, afirmando que "las ofertas laborales que hoy en día hay son muy bajas. En mis siete años que llevo en la Alcaldía, es primera vez que veo una cifra tan alta, pero es que no hay tantas oportunidades para los jóvenes que estudian, ya sea una carrera técnica o profesional. Muchas veces hay que buscar una estrategia en conjunto con políticas públicas y también de universidades o de centros de formación técnica".

De esta manera, el Alcalde de Olmué planteó que enfrentar el desempleo requiere abordar distintos frentes de manera simultánea. Si bien, reconoció la importancia de fortalecer el turismo y ampliar las oportunidades laborales, insistió en que avanzar hacia una solución definitiva a la crisis hídrica es una condición indispensable para recuperar actividades productivas como la agricultura y generar nuevas posibilidades de desarrollo económico para la comuna y la provincia de Marga Marga.

PURANOTICIA