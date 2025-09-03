Alcalde de Olmué fue hospitalizado de urgencia por una afección cardíaca: se mantendrá temporalmente alejado de sus funciones

El alcalde de Olmué, Jorge Jil, debió ser internado de urgencia en un centro asistencial luego de presentar problemas de índole cardiaco.

A través de un comunicado, la Municipalidad informó que esto se produjo luego de que el jefe comunal se realizará unos exámenes preventivos, por lo que se mantendrá alejado de sus funciones.

"Estimados vecinos y vecinas de la comuna de Olmué, queremos informar que, el Alcalde Jorge Jil el día de hoy, luego de unos exámenes preventivos, debió ser hospitalizado de urgencia por una afección cardíaca que lo mantendrá temporalmente alejado de sus funciones.

El cargo de alcalde subrogante lo asumirá María Angélica Narbona Valencia.

Desde la casa edilicia enviaron "un gran abrazo y fuerza a nuestro Alcalde y le deseamos una pronta recuperación, le pedimos a nuestra comunidad sus buenas vibras y oraciones para que logre superar esta situación y pueda recuperarse prontamente".

(Imagen: Revista de Frente)

PURANOTICIA