Alcalde de Olmué destaca millonaria inversión municipal en seguridad y apunta a déficit de Carabineros

El brutal homicidio de un hombre de 46 años en el sector de Camarico, quien fue acribillado tras una discusión originada en la locomoción colectiva rural, reabrió el debate sobre la seguridad pública en la comuna de Olmué.

El hecho generó críticas de algunos vecinos y cuestionamientos por parte del diputado del distrito, Javier Olivares, quien acusó un supuesto abandono estatal y municipal en materia de seguridad. Frente a estos cuestionamientos, el alcalde Jorge Jil Herrera salió al paso de las críticas y defendió la gestión preventiva desarrollada por su administración.

En conversación con Puranoticia P.M, el jefe comunal destacó los esfuerzos económicos realizados por el municipio para fortalecer la seguridad local y sostuvo que las principales dificultades para enfrentar la delincuencia responden a un problema estructural que excede las atribuciones de los gobiernos comunales, especialmente por la escasa dotación de Carabineros a nivel nacional.

INVERSIÓN MUNICIPAL Y TECNOLOGÍA

Ante las voces que apuntan a un deterioro de la seguridad en la comuna, el alcalde aseguró que durante su administración se han impulsado importantes iniciativas financiadas con recursos municipales para fortalecer la prevención del delito.

"Creamos la dirección de seguridad pública que no existía, dotamos en todos los puntos de la comuna con cámaras de televigilancia con monitoreo a las 24 horas, pórticos lectores de patentes en la entrada y salida de las comunas, tanto en Santiago como en Limache".

Según explicó, este despliegue tecnológico ha permitido obtener resultados concretos en distintos procedimientos policiales y contribuir al esclarecimiento de delitos de alta connotación pública.

"Hemos tenido recuperación de vehículos robados en una parcela en el sector alto, los últimos robos que han surgido en el centro de la comuna gracias a la cantidad de cámaras que hemos dispuesto como municipalidad (...) se hizo una persecución hacia Santiago y también se lograron detener a los delincuentes".

Con estas cifras y antecedentes, el edil descartó que exista una falta de acción por parte del municipio frente al fenómeno delictual.

CRÍTICAS AL ESTADO

Si bien defendió la estrategia comunal de seguridad, el alcalde reconoció la preocupación de los vecinos por la escasez de Carabineros en terreno.

En ese contexto, explicó que el municipio ha realizado diversas gestiones ante la institución policial, incluyendo el envío de oficios y reuniones con la Dirección General de Carabineros en Santiago. Según indicó, la respuesta entregada por la institución apunta a una disminución en el interés de los jóvenes por ingresar a las escuelas de formación.

Fue en ese marco donde el jefe comunal formuló una dura crítica a las políticas públicas destinadas al fortalecimiento de la policía uniformada.

"Hay un interés menor que años atrás en querer ser Carabineros, porque el Estado hoy día tampoco les da las garantías para incentivar a que más jóvenes quieran ser Carabineros. Los sueldos de los Carabineros son malísimos, no puede ser que muchas veces autoridades que no arriesgan su vida y que no están al servicio de la comunidad obtengan más remuneraciones que un Carabinero que pone su vida día a día".

Jil agregó que la falta de personal se ve agravada por la carga administrativa que enfrentan los funcionarios, quienes deben compatibilizar labores operativas con extensos procesos burocráticos requeridos por el sistema judicial y las fiscalías.

MUNICIPIOS CUESTIONAN NUEVAS OBLIGACIONES SIN RECURSOS

Hacia el final de su intervención, el alcalde de Olmué extendió sus críticas a una problemática que, aseguró, afecta a las 345 municipalidades del país: la creación de nuevas obligaciones legales sin financiamiento asociado.

Según planteó, los municipios han debido asumir crecientes responsabilidades en materia de seguridad pública, destinando recursos propios para tareas que históricamente correspondían al Estado central, todo ello en un contexto de presupuestos cada vez más restringidos.

"Ha habido un llamado para que nunca más en Chile se creen leyes sin financiamiento y sin escuchar a los alcaldes, porque se crean leyes y finalmente son sin financiamiento y si nosotros no cumplimos con esas leyes, se nos acusa de abandonar los deberes".

Finalmente, el jefe comunal reafirmó que Olmué mantiene equipos operativos de seguridad las 24 horas del día, los siete días de la semana, y aseguró que la municipalidad continuará invirtiendo en prevención y vigilancia para enfrentar desafíos como el microtráfico, la delincuencia y la falta de dotación policial, con el objetivo de resguardar la calidad de vida de los vecinos y el desarrollo turístico de la comuna.

PURANOTICIA