Alcalde de Olmué acusa persecución del diputado Javier Olivares y denuncia visitas nocturnas a su domicilio

Una fuerte controversia política sacude a la comuna de Olmué. El alcalde Jorge Jil Herrera denunció públicamente este jueves que ha sido víctima de un constante hostigamiento por parte del diputado Javier Olivares (PDG), situación que, según afirmó, habría escalado hasta visitas no coordinadas del parlamentario a su domicilio particular durante la noche.

A través de un video publicado en sus redes sociales, el jefe comunal presentó diversos registros para respaldar sus acusaciones. Entre ellos, mostró un extracto en el que se observa al legislador en las afueras de su vivienda a las 22:50 horas, además de otros registros donde Olivares lo acusa de negarse a recibirlo en el municipio y asegura que, durante el reciente sistema frontal, parecía que "Olmué no tuviera municipio" y que el alcalde solo aparece "para la foto".

Frente a esta situación, la máxima autoridad comunal expresó su molestia por el actuar del diputado:

“Con tanta persecución del diputado Javier Olivares, uno también tiene que pronunciarse. Él ha ido tarde en la noche a mi casa, cuando uno ya está descansando después de las 11 de la noche a molestar. Ha venido al municipio, sin tener atribuciones, a exigir sin avisar que yo lo atienda”.

El alcalde también cuestionó las declaraciones del parlamentario respecto a la respuesta municipal durante las emergencias provocadas por el sistema frontal, asegurando que la labor del municipio ha estado presente en terreno.

“Ha ido a muchos medios de comunicación a hablar mal de mi persona y con mucha falta de respeto. Ahora es la gota que rebalsó el vaso al decir que la municipalidad de Olmué no existe y que no hay una administración presente en la emergencia, cuando los vecinos saben que nosotros damos lo mejor de sí en terreno”.

Asimismo, Jil criticó que las observaciones del diputado se realicen sin conocer el trabajo desarrollado por el municipio, afirmando que este tipo de conductas perjudican el ejercicio de la función pública.

“Es inaceptable la falta de respeto hacia esta administración y hacia el trabajo que día a día realiza nuestro equipo municipal. Ir a molestar a mi hogar tarde por la noche, presentarse en el municipio a exigir atención sin atribuciones y atacar nuestro trabajo desde un escritorio no es fiscalizar, sino no entender el verdadero rol parlamentario”.

“Esta persecución lo único que hace es mal a la política y mal a la administración pública porque todavía no entiende cuál es su rol'', expresó.

En la misma declaración, Jorge Jil se refirió a los cortes de suministro eléctrico registrados en la comuna, aclarando las responsabilidades legales sobre la mantención del tendido eléctrico y emplazando al Congreso a impulsar cambios en esta materia.

“Hago un llamado al legislativo a ocuparse de lo que realmente importa. Las podas de alta tensión son responsabilidad legal de Chilquinta, ya que las de baja tensión que corresponden al municipio no provocan los cortes eléctricos”.

Finalmente, el alcalde hizo un llamado a modificar la legislación que regula el uso de bienes nacionales de uso público por parte de las empresas distribuidoras de electricidad, señalando que los municipios deben recibir una compensación por esa utilización.

“Es momento de exigir un marco legal justo para que las empresas eléctricas privadas no sigan ocupando los bienes nacionales de uso público con sus postes de forma gratuita y paguen lo que corresponde a los municipios de Chile”.

PURANOTICIA