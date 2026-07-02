Alcalde de Limache apunta a la falta de conectividad como uno de los principales factores del desempleo en la provincia

La provincia de Marga Marga enfrenta la tasa de desocupación más alta de la región de Valparaíso, con 11,7%, una cifra que mantiene la preocupación de las autoridades locales. Una de ellas es el alcalde de Limache, Luciano Valenzuela, quien explica a Puranoticia.cl que uno de los factores que explica este escenario no está únicamente relacionado con la actividad económica, sino también con un problema estructural que afecta diariamente a miles de vecinos: la escasa conectividad y las limitaciones del transporte público para acceder a fuentes laborales fuera de la provincia.

El jefe comunal sostuvo que "uno de los factores fundamentales en esto tiene que ver sí o sí con la movilidad de la gente de nuestra provincia. La única forma que tienen nuestros trabajadores para poder trabajar fuera de la provincia es tomar Metro, que tiene hasta un cierto horario de funcionamiento. Entonces ya comienza con un problema estructural grave que tiene que ver con la movilidad, de dónde se mueven nuestros trabajadores y hacia dónde pueden ellos desarrollar su actividad económica".

A juicio de Valenzuela, el escenario también se explica por la desaceleración que han experimentado algunos sectores productivos: "Lo segundo tiene que ver también con una situación región y país, que para nadie es un misterio. Respecto al Imacec y lo que significa en concreto para las personas, la actividad económica se ha visto ralentizada y la minería tuvo un retroceso de un 11,4%. La cantidad de personas que hacen de la minería su principal actividad económica es muy alta, por lo tanto hoy día nos repercute muy fuerte lo que está pasando en el sector minero a nuestros vecinos y a nuestras vecinas de la provincia de Marga Marga y de la región en general".

Frente a este panorama, planteó que una de las primeras tareas debe ser revisar la oferta de transporte público considerando la realidad de los horarios laborales. Esto, debido a que muchas personas trabajan en sistemas de turnos, por ejemplo en el ámbito de la salud, pero carecen de alternativas de locomoción durante la noche o la madrugada, lo que termina dificultando el acceso y permanencia en esos empleos.

Con ese diagnóstico, Valenzuela aseguró que "yo le he planteado tanto al exministro como al nuevo seremi, porque tenemos que replicar el modelo que tiene Nueva York, que es un área metropolitana junto a New Jersey, que es una ciudad satélite, como en este caso sería Limache, una ciudad que privilegia el buen vivir, la calidad de vida, que privilegia parques y la actividad física, pero para desarrollar su actividad económica tiene transporte satélite que gira alrededor de estas metrópolis".

En esa misma línea, argumentó que si Limache no formará parte del Área Metropolitana (Gran Valparaíso) pues eso tardaría hasta 20 años con nuevos estudios, entonces planteó que "generemos nosotros un transporte satélite en base a las áreas metropolitanas, en que comunas como la nuestra puedan llegar, conectarse y puedan desarrollar su actividad socioeconómica de la mejor manera posible".

El alcalde también abordó la necesidad de ampliar los servicios de transporte que actualmente existen durante la noche. Sobre esa materia, puntualizó que "hoy día el bus nocturno que tenemos se enfoca no a la actividad económica, sino que en la actividad educativa, en jóvenes que no tenían cómo continuar sus estudios. Entonces, lo que hemos venido hace mucho rato discutiendo –y que el ministro anterior nos prometió que iba a estar en octubre del año pasado– es un recorrido satélite para aprovechar el Hospital Marga Marga, para que salga un recorrido desde Olmué, dé la vuelta en Quilpué y conecte con el hospital", que comenzará a funcionar en octubre.

Para Luciano Valenzuela, mejorar las cifras de empleo en la provincia de Marga Marga pasa por abordar problemas estructurales que trascienden la generación de nuevas plazas laborales. En esa línea, sostiene que fortalecer la conectividad mediante un sistema de transporte más flexible y adaptado a la realidad de los trabajadores permitiría ampliar el acceso al empleo y reducir una de las principales barreras que hoy enfrentan los habitantes de Limache, Olmué, Villa Alemana y Quilpué.

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