Alcalde de Limache alista la fiesta patria más grande de la región bajo un modelo que genera ingresos para la comuna

Con banderas instaladas en los principales puentes y accesos de la comuna, Limache se declara completamente lista para iniciar una nueva edición de sus tradicionales Fiestas Patrias en el estadio municipal. La celebración, consolidada como una de las más multitudinarias de la región de Valparaíso, espera recibir a miles de familias y visitantes a partir del 17 de septiembre.

Con relación al flujo y la cantidad de asistentes que se proyectan durante las jornadas de festejo, el jefe comunal Luciano Valenzuela, explicó a Puranoticia.cl cómo se organiza la llegada de público al recinto:

"Desde el 17 en adelante vamos a estar recibiendo hasta el domingo. (…) Tenemos un público rotativo y en tres bloques estimamos aproximadamente seis mil personas simultáneas, lo que da una fiesta en promedio de 18 mil a 20 mil personas rotativas diariamente".

Sobre la forma en que se financia la actividad, la autoridad comunal detalló el modelo de concesión que han implementado para resguardar los recursos municipales:

"Hoy día, nosotros como municipalidad, no estamos desembolsando dinero en la fiesta, sino que le permite al municipio recibir un ingreso de 80 millones de pesos por quien va a ejecutar este trabajo, que es el concesionario. Esto nos permite cambiar la visión, poder generar ingresos y reinvertirlos en mejoras del recinto y en accesos".

Respecto a la importancia social y económica que tienen este tipo de celebraciones para los habitantes y emprendedores de la zona, la máxima autoridad de Limache enfatizó el valor del evento:

"Hay que entender lo que significa para cada municipio producir un evento así y la ganancia secundaria que termina generando (…) es una actividad de familias que de repente no tienen los recursos, para tener derecho a la cultura y la recreación, y también para familias que pueden emprender y dinamizar la economía, sobre todo, de la provincia de Marga Marga".

Con resguardos perimetrales para proteger a los vecinos de los alrededores y una variada oferta artística, Limache apuesta a seguir consolidando un espacio de encuentro familiar y de acceso gratuito para toda la comunidad.

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