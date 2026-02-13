Alcalde de La Calera suspendido de sus funciones por irregularidades detectadas por Contraloría

El alcalde de La Calera, Johnny Piraíno (DC), fue suspendido por 30 días y con una rebaja del 50% en su sueldo, tras un informe de Contraloría que detectó irregularidades en contratos municipales.

La suspensión se inició a partir del 16 de enero y se extenderá hasta el 16 de febrero.

Según radio Biobío, durante ese periodo, el jefe comunal ha estado con licencia médica y haciendo uso de días administrativos.

Incluso, según reportaron medios locales, el jefe comunal se sometió a una operación por una hernia inguinal el 30 de enero, cuando ya estaba vigente la suspensión.

En la investigación del ente fiscalizador se verificó que el municipio pagó con trato directo a una empresa la suma de $60.100.000, impuesto incluido, por el proyecto “Movimiento de Tierras Espacio Multiuso Municipalidad de La Calera”, sin poder establecer con la debida certeza cuáles fueron los trabajos contratados y si estos efectivamente se ejecutaron.

Anteriormente, se había dispuesto el término del contrato para la obra sin el debido fundamento, luego, casi de inmediato, se hizo el mencionado contrato por trato directo con el mismo proveedor y por el mismo monto, pero en condiciones más favorables, al eliminar la construcción de un muro de contención y reemplazándolo por faenas más simples.

Según el informe, con ello se vulneran los principios de estricta sujeción a las bases, libre concurrencia, igualdad de oferentes y probidad administrativa.

Además, se comprobó que no se establecieron ni acreditaron fundamentos que justificaran esta modalidad excepcional de contratación. El municipio no exigió el cumplimiento de la vigencia de la garantía fiel del contrato.

Respecto a la obra “4 Módulos de Oficina Tipo Container”, por $26.000.000 IVA incluido, también se adjudicó sin licitación pública a la empresa Constructora Sólida Ltda., cuyo representante legal no formuló las especificaciones técnicas como un documento que detalle exactamente qué se iba a construir, con qué materiales, dimensiones, estándares, etc. Tampoco se supervisó la ejecución de los trabajos.

En esta misma línea, el informe también indica que no se emitió orden de compra relacionada con el proyecto “Bacheo diversos sectores de La Calera” (C), adjudicado a la empresa y Cía. Ltda., por más de $30 millones con impuestos incluidos, lo que incumple la obligación legal de emitir órdenes de compra a través del Sistema de Información de Compras y Contratación Pública, y de publicar y mantener actualizada la información que indican.

El informe detalla que en ese mismo proyecto se descubrió que el municipio permitió que en un área de 54,76 m² se reemplazara el hormigón por asfalto, sin mediar el informe técnico que lo justificara ni acto administrativo que lo autorizara, “incumpliendo el punto 3.1 de las Especificaciones Técnicas y de los principios de estricta sujeción a las bases y de igualdad de los oferentes”.

Tras ello, el municipio debía realizar el informe técnico y financiero que justifique la modificación de los contratos, dando el plazo de 60 días hábiles.

Cabe señalar que la Contraloría remitió los antecedentes al Ministerio Público sobre los incumplimientos legales, inconsistencias y falta de acreditación asociadas a las contrataciones con dos empresas, ambas representadas por la misma persona.

