Alcalde de La Calera queda con arraigo tras formalización por fraude al Fisco: habría usado máquinas municipales para obras en su casa

Sujeto a las medidas cautelares de arraigo nacional y firma mensual en Carabineros de Chile quedó el alcalde de La Calera, Johnny Alexis Piraino Meneses, quien fue formalizado como autor del delito de fraude al fisco, ilícito perpetrado en marzo de 2023.

Cabe recordar que la máxima autoridad comunal debió comparecer ante el Juzgado de Garantía de La Calera como imputado por el uso de un camión aljibe y una retroexcavadora municipal para efectuar trabajos particulares en su domicilio.

En la audiencia de formalización, el magistrado Alejandro Lobos acogió la solicitud del Ministerio Público para las medidas cautelares, argumentando que “el tribunal tiene en consideración que los antecedentes expuestos por el señor fiscal son suficientes para entender los presupuestos del artículo 140 A y B del Código Procesal Penal".

En ese sentido, expuso que "se da cuenta que, a lo menos, se puede presumir fundadamente la existencia del delito, con los antecedentes ya señalados por el señor fiscal, que sería la declaración de testigos que habrían visto el camión aljibe en el domicilio del alcalde, y asimismo la participación se infiere respecto a lo ya indicado”.

Asimismo, el juez calerano sostuvo que "no habiendo oposición por parte de la defensa, además, y entiende el tribunal que no son medidas cautelares de gran intensidad, se va a acceder a lo solicitado por el Ministerio Público y se va a decretar el arraigo nacional y la firma mensual en Carabineros de Nogales”.

Por último, vale hacer presente que el Tribunal de Garantía de La Calera estableció en 180 días el plazo de investigación de esta causa de alto impacto en la comuna.

PURANOTICIA