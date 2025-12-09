Alcalde de Concón se lanza en picada contra los diputados tras sesión fracasada en la Cámara: "Dejen de burlarse, paremos la chacota"

Molesto reaccionó el alcalde de Concón, Freddy Ramírez, tras conocerse que la sesión de este martes 9 de diciembre fue declarada "desierta" en la Cámara de Diputados; esto, debido a que sólo 48 de los 155 parlamentarios estaban presentes en la Sala.

El enojo del jefe comunal radica en que durante esta jornada estaba en tabla la revisión de tres proyectos de alto interés público: la rebaja de contribuciones para adultos mayores, el proyecto que elimina la reajustabilidad por UF en ciertos casos y, para interés de las casas edilicias, la iniciativa que fortalece la seguridad municipal.

A través de una transmisión en vivo en sus redes sociales, el alcalde Ramírez se descargó diciendo que "hoy día hemos tenido una decepción más del mundo político y yo creo que hay que parar la chacota. Hoy día la Cámara de Diputadas y Diputados no pudo sesionar porque no llegaron a trabajar... así de simple. Y hoy día se votaban proyectos tan importantes como la Ley de Seguridad Municipal".

La autoridad conconino continuó expresando en el 'Live' que "no puede ser que después de un fin de semana largo, los diputados y diputadas no lleguen a trabajar adonde fueron elegidos: al Congreso Nacional". Luego recalcó que "los alcaldes y alcaldesas somos 24-7, estamos trabajando mucho por dar respuesta a la ciudadanía".

Junto a advertir que Concón ha sido una de las comunas que más ha invertido en materias de seguridad, además de impulsar importantes tareas en ese ámbito, el alcalde Freddy Ramírez comentó que "hoy día pareciera que a nadie le importa".

"Hoy día no puede ser que siga siendo solo un eslogan político, un eslogan de campaña. Se llenan la boca hablando de seguridad pública, pero cuando hay que estar no lo están. Hoy día hemos visto cómo cambian los discursos, cómo las promesas que se hacían hoy día ya no son tal y, por supuesto que tenemos rabia, tenemos decepción y tenemos mucha pena", prosiguió en su mensaje el edil conconino.

Cabe recordar que la Ley de Seguridad Municipal es muy importante para los municipios del país porque genera un marco estructural para el trabajo a futuro, recordando que la iniciativa está hace dos años tramitándose en el Congreso Nacional, sin avanzar.

"Hemos hablado de seguridad todos los días y, sin embargo, cuando hay que hacerlo, no lo hacen. Así que esto es un llamado a los parlamentarios de Chile, que dejen de burlarse, que paremos la chacota; y a los candidatos presidenciales, que lo tomemos en serio. Esto no puede ser –insisto– solo eslogan o campañas políticas", dijo.

Ramírez también expuso que "la realidad está en la calle, está aquí en las comunas, está donde nosotros sufrimos y vivimos todo este tema. Así que lo quería hacer porque tengo un descargo importante que realizar y lo estamos haciendo en vivo porque creemos que es necesario, es necesario dar cuenta de que la seguridad hay que tomarla en serio, pero para tomarla en serio hay que ir a trabajar".

Finalmente le envió un mensaje a los diputados del país, pidiéndoles: "Pónganse las pilas por su comunidad. No más eslogan, no más show para la tele y, de verdad, en la calle como corresponde. Desde los municipios seguiremos impulsando y siendo las personas que promuevan el bienestar de nuestra comunidad. Bueno, vamos a seguir insistiendo y estaremos muy atentos a quiénes están haciendo la pega".

