Alcalde de Concón responde a la apertura de Av. Blanca Estela, reconversión del Punta Piqueros y futuro puente en la rotonda

La comuna de Concón proyecta avances clave en materia de infraestructura y conectividad vial de cara a los próximos meses, con iniciativas que buscan aliviar la congestión y reactivar espacios estratégicos.

Se trata de tres proyectos relevantes: la habilitación del enlace de avenida Blanca Estela, la reconversión del ex Hotel Punta Piqueros y la construcción de un nuevo puente en la rotonda, todos en distintas etapas de desarrollo.

AV. BLANCA ESTELA

La gestión vial proyecta un alivio importante para el segundo semestre de este año con la puesta en marcha del enlace Av. Blanca Estela. Según explicó el alcalde Freddy Ramírez a Puranoticia.cl, la obra se encuentra actualmente en proceso de licitación.

El proyecto requiere un promedio de cuatro meses de construcción, por lo que la autoridad aseguró que "nosotros veríamos el enlace Blanca Estela abierto por lo menos de aquí al mes de octubre".

Esta nueva vía representa una alternativa fundamental para el tránsito local, destacando que sería una "alternativa vial importante para que descongestionar la rotonda de Concón".

PUNTA PIQUEROS

Respecto a la reconversión del ex Hotel Punta Piqueros en el proyecto denominado "Puntamar", la empresa responsable cuenta con un plazo de 90 días para presentar el diseño definitivo. El objetivo de este plazo es obtener los permisos de edificación correspondientes para iniciar las faenas.

Debido a que gran parte de la obra gruesa ya está finalizada, los trabajos restantes consistirán principalmente en detalles y adecuaciones según el anteproyecto. Sobre el avance de esta iniciativa, el edil aclaró que las obras tendrían una duración estimada de "Un año para poder ser construidas y finalizadas".

El proceso administrativo sigue su curso regular, por lo que una vez que se realicen las presentaciones, estas "se evaluarán y si es mérito se otorgan" los permisos necesarios para su conclusión.

PUENTE EN LA ROTONDA

Finalmente, el Municipio de Concón mantiene el foco en la construcción de un nuevo puente para la rotonda, proyecto que se trabaja en conjunto con Vialidad del Ministerio de Obras Públicas. La iniciativa ya inició su estudio de impacto ambiental, paso crítico para avanzar en su ejecución.

La autoridad manifestó que se encuentran a la espera de novedades sobre el estado de avance en los próximos meses, con el objetivo de materializar esta solución definitiva para la zona.

Al respecto, Ramírez enfatizó que "esperamos que los próximos meses tenga algunas novedades del estado de avance y que por fin el tema de poder conseguir en la rotonda se concrete a partir de la construcción de este puente".

PURANOTICIA