Alcalde de Concón golpea la mesa por Pro-Empleo y pide al Delegado y al Gobernador que "se pongan de acuerdo y lo perfeccionen"

La controversia por el Programa de Inversión en la Comunidad (PIC), más conocido como Pro-Empleo, continúa escalando en la región de Valparaíso. A las críticas surgidas tras las desvinculaciones de beneficiarios y los cuestionamientos cruzados entre el gobernador regional, Rodrigo Mundaca, y el delegado presidencial regional, Manuel Millones, por el financiamiento y la administración de esta iniciativa, ahora se sumó el alcalde de Concón, Freddy Ramírez, quien hizo un llamado a ambas autoridades a dejar de lado sus diferencias y concentrarse en mejorar el programa.

En conversación con Puranoticia.cl, el jefe comunal comentó que "entre el delegado, el gobernador y el alcalde, el que más da la cara ante la comunidad todos los días somos nosotros, los alcaldes. Entonces, que se generen peleas a nivel de delegado y de gobernador, a nivel de Seremi, a nivel de Ministerio, la verdad es que a nosotros también nos agota porque, en definitiva, el que da la cara todos los días es el trabajador municipal, es la municipalidad, son los alcaldes. Y que se esté cuestionando si el PIC –que da empleo a jefas de hogar– está mal diseñado, se da, no se da, que la plata y que la no plata, la verdad es que la única que lo pasa mal es la gente".

Junto con ello, el jefe comunal emplazó directamente al gobernador Mundaca y al delegado Millones a encontrar una salida al conflicto, indicando que "yo les pido que se pongan de acuerdo y que lo perfeccionen. He visto que nuestro gobernador regional ha tenido toda la voluntad de poder financiar, junto al Consejo Regional, este programa durante todos estos años. Acá hay algo re importante: la pregunta es, ¿el Gobierno Regional, con sus recursos, tiene que estar financiando el empleo de las personas?".

Tras plantear esa interrogante, Ramírez fue enfático en señalar que "el Gobierno Regional tiene que estar financiando proyectos, tiene que estar financiando infraestructura, tiene que estar financiando otro tipo de situaciones. El FNDR está pensado en otras cosas. Los que acá no se han hecho cargo del tema del empleo son los gobiernos, el anterior y éste, y no podemos cargarle la mata a la plata del Gore. Esos millones deberían estar en obras, en proyectos y no en programas de empleo. Yo me pregunto si el Gobierno Regional, dentro de sus objetivos, ¿tiene la condición de generar empleo? Probablemente sí, pero quien tiene que llevar esto son los gobiernos".

¿SEGUNDA PLANTA MUNICIPAL?

El alcalde Freddy Ramírez también fue consultado por Puranoticia.cl respecto del debate instalado sobre una eventual utilización del Programa Pro-Empleo como una "segunda planta municipal", discusión que surgió luego del reportaje publicado por este medio sobre el funcionamiento de estos cupos laborales y las funciones administrativas que desempeñan algunos de sus beneficiarios.

Sobre ese punto, Ramírez descartó que pueda hablarse de una "segunda planta", aunque reconoció que el diseño del programa puede prestarse para distintas interpretaciones. Al respecto, manifestó que "decir que hay una 'segunda planta municipal' yo creo que es un poquito osado. Lo digo porque las plantas municipales están muy normadas, tienen un proceso de concurso, de trabajo, se aprueban por la Contraloría y por los Concejos Municipales, y no es una planta. Yo creo que efectivamente el diseño puede responder a ciertos aprovechamientos que se pueden dar, pero yo actúo desde la buena fe por lo menos".

En esa misma línea, sostuvo que, tras conversar con otros alcaldes, "lo que ha ocurrido es que si uno ve bien de qué estamos hablando, hay pura gente que son precisamente mujeres y jefas de hogar que cumplen estos requisitos. Entonces, hablar de una segunda planta no es tan así. Yo creo que lo que hay es una posibilidad de contratar gente. No olvidemos que la contratación en el sistema público, precisamente en municipios, está muy regulada. Podemos contratar, vía categoría de contrata, hasta un porcentaje de la planta existente y también los honorarios que van respecto a un porcentaje de aquello. Entonces, más que una segunda planta, estos programas de empleo abren una posibilidad paralela de contratación de gente que por la vía regular no se puede contratar".

Asimismo, el jefe comunal cuestionó que el foco del debate se concentre en esa discusión y no en la necesidad de mantener las fuentes laborales de quienes participan en el programa: "La verdad es que a mí me parece una cuestión tan poco seria que hoy día estemos discutiendo si es una segunda planta cuando lo que la gente necesita es empleo. O sea, hoy día la pregunta es, ¿qué hacemos entonces con el trabajo? Hoy día la gente que está en estos programas de empleo, por lo menos en Concón, son tremendamente importantes en su trabajo", subrayó la autoridad.

Finalmente, Ramírez explicó que en la Municipalidad de Concón actualmente existen cerca de 20 beneficiarios del Programa Pro-Empleo, quienes desempeñan distintas labores de apoyo dentro del municipio. Sobre ello, precisó que "hay apoyo administrativo, hay apoyo auxiliar, hay apoyo de estafeta, o sea, tenemos una diversidad de funciones que se cumplen dentro de la Municipalidad. Ahora, también recordemos que esta cuestión es bien delicada porque uno no puede llegar y decir, 'a servicios', ¿pero qué servicios? ¿Que los mantengamos barriendo calles? Entonces, ¿dónde están los seguros si les pasa algo, si hay un accidente?".

Las declaraciones del Alcalde de Concón se incorporan así a un debate que sigue abierto en la región de Valparaíso y que hoy no solo aborda la continuidad del Programa Pro-Empleo y su financiamiento, sino también la necesidad de perfeccionar su diseño, definir con claridad las responsabilidades del Gobierno y del Gobierno Regional, y evitar que las diferencias políticas terminen afectando a quienes dependen de esta iniciativa.

PURANOTICIA