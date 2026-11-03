Alcalde de Concón exige la renuncia de la gerencia general de Enap por ocultamiento y falseamiento de datos ambientales

A raíz de la manipulación y ocultamiento de cifras relacionadas con la recuperación del azufre, como también la omisión de los números de emisión de dióxido de azufre en la Refinería Aconcagua de Concón, el alcalde Freddy Ramírez pidió la renuncia de la gerencia general de la Empresa Nacional del Petróleo (Enap), con el propósito de reafirmar la confianza de la ciudadanía en la empresa estatal.

Al respecto, el jefe comunal afirmó que actualmente la crisis "ya no resiste más y ya no se permiten dobles lecturas. Hoy día creo que tanto el Gobierno como Enap deben dar una señal potente para empezar a recuperar la confianza con la comunidad y con Concón sobre todo (....) creo que es exigible absolutamente la renuncia de la gerencia general de Enap y de su plana mayor".

Asimismo, la autoridad sostuvo que "es el momento de que los responsables también asuman lo que significa este falseamiento de datos y estos cargos que está imputando la Superintendencia del Medio Ambiente. Acá las confianzas están rotas y hay que dar señales importantes. (...) Hoy solo se han despedido jefaturas, cargos intermedios. Pero aquí hay una cabeza que son las gerencias generales y de algunos departamentos que debieran estar fuera para que efectivamente esto cambie".

Ramírez también señaló que en la actualidad existen dos caminos: la renuncia de los altos gerentes de Enap o que el propio directorio de la empresa tome una decisión con el propósito de "dar una señal potente al país y a la comuna de Concón (...) descabezar las gerencias que han permitido que esta crisis ocurriera".

Finalmente, el alcalde Ramírez afirmó que desde el Concejo Municipal "vamos a pedir información concreta, certera, tanto a la Superintendencia de Medio Ambiente, al Ministerio de Medio Ambiente, para que nos den datos de mediciones de las estaciones de monitoreo ambiental. (...) también vamos a pedir prontamente una reunión con la Fiscalía Regional, que lleva esta denuncia penal adelante, para ver cómo este municipio se puede pronunciar y se puede hacer parte de distintas querellas".

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