Alcalde de Concón emplaza al Gobierno a "cumplir el compromiso" de implementar un servicio nocturno de buses hasta Placilla

Tras conocerse la evaluación positiva que autoridades de EFE Valparaíso realizaron acerca de la primera semana de funcionamiento de los recorridos de buses nocturnos N01, entre Valparaíso y Villa Alemana, el alcalde de Concón, Freddy Ramírez, lanzó una campaña para que el Gobierno incluya a su comuna en este plan de transporte.

Acompañado del diputado Luis Cuello y de dirigentes de la coordinadora Que Pase la Micro, se dio por iniciada una campaña de firmas para que el Ejecutivo cumpla con su compromiso de implementar una línea nocturna entre Concón y Placilla.

"Nos hemos sumado a esta campaña con la coordinadora Que Pase La Micro, justamente para pedirle al Gobierno que se cumpla el compromiso de este recorrido nocturno desde Placilla a Concón, y viceversa", sostuvo el alcalde Ramírez.

Asimismo, planteó que "nuestra gente, nuestros jóvenes, no pueden quedar botados, tirados prácticamente, en distintos lugares de Viña y de Valparaíso, sin poder regresar a sus hogares. Este es un movimiento ciudadano, un movimiento transversal, y lo que estamos buscando es, justamente, dignidad en el transporte público".

Por su parte, el diputado Cuello manifestó que "estamos pidiendo el cumplimiento de un compromiso que asumió el Gobierno con nosotros, que es la implementación de un recorrido nocturno entre Concón y Placilla, el recorrido N02, que debe estar a cargo de la empresa pública EFE. Nos parece esencial que hoy día la población de Concón no quede en el abandono y pueda tener un transporte nocturno".

En ese sentido, la presidenta de la junta de vecinos Villa Concón, y vocera de la coordinadora Que Pase la Micro, María Eugenia Gómez, sostuvo que "estamos acá recolectando firmas porque la comuna de Concón merece tener un transporte público decente. Hay un compromiso del Gobierno que no está cumpliendo".

Por último, Carolina Ramírez, presidenta de la Agrupación Los Eucaliptus, del sector rural de Concón, expresó que "estamos abandonados del sistema público de transporte. Es pésimo, los conductores manejan rápido, exceden todas las normas, y principalmente para quienes vivimos en el sector rural, no llegan los micros”.

