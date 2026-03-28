Alcalde de Algarrobo enfrenta alza de las bencinas con bono directo a las familias

Uno de los primeros alcaldes a nivel nacional y regional en generar una ayuda concreta por el alza de los combustibles es el edil de Algarrobo Marco Antonio González.

Según un comunicado del municipio se anunció la implementación de un Subsidio Municipal de Apoyo al Combustible, una medida concreta destinada a aliviar la carga económica de las familias más vulnerables de la comuna.

El programa contempla la entrega de un aporte de $30.000 por beneficiario, el cual será depositado mediante transferencia directa. La medida en su fase inicial, tendrá una duración de dos meses, beneficiando a un total estimado de 200 personas, distribuidas en 100 cupos para abril y 100 para mayo.

El beneficio está dirigido a personas pertenecientes hasta el 40% del Registro Social de Hogares, residentes de la comuna de Algarrobo, priorizando a:

-Jefas de hogar

-Adultos mayores

-Personas cuidadoras

-Personas con discapacidad

-Personas con enfermedades de base

-Familias con niños con Trastorno del Espectro Autista (TEA)

-Apoderados de establecimientos educacionales

Al respecto, el alcalde de la comuna, Marco Antonio González, indicó que “sabiendo la contingencia nacional con el alza de los combustibles, hemos hecho un gran esfuerzo como municipalidad, queremos ir en apoyo de nuestras familias de Algarrobo.”

El proceso de postulación se realizará tanto de manera online como presencial, con el objetivo de garantizar el acceso a todos los vecinos. Los interesados deberán completar un formulario municipal y declarar los antecedentes de su vehículo. El proceso de inscripción se informará a través de los canales oficiales del municipio.

PURANOTICIA