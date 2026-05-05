Alcalde de Algarrobo denuncia ante Comisión de Seguridad de la Cámara que fue amenazado de muerte en una feria costumbrista

Para abordar los problemas de seguridad que enfrentan los municipios del país y, en particular, las amenazas de muerte que ha recibido casi una veintena de alcaldes, la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados recibió a representantes de las autoridades municipales.

Uno de los presentes fue el alcalde de Algarrobo, Marco Antonio González, quien recalcó que como autoridades están expuestos a diario y denunció que sufrió una amenaza en una feria costumbrista. A su vez, expuso a la comisión la necesidad de solicitar al Ministerio Publico que dé a conocer por qué de 1 millón 900 mil denuncias relacionadas al crimen organizado, cerca de 1 millón 300 mil fueron archivadas.

Luego se escuchó el testimonio del alcalde de San Bernardo, Christopher White, quien ha recibido cuatro amenazas de muerte. El jefe comunal aseguró que los delincuentes van tres o cuatro pasos más adelante en relación a la respuesta de las instituciones y el Estado. “Es un fenómeno sostenido que ocurre desde 2010 y que va en crecimiento y no hemos sido capaces de atacar”, sostuvo.

También enfatizó que en su comuna existe un alto poder de fuego con fusiles de guerra encontrados en diversos allanamientos, heridos a bala, personas que aparecen muertas en fosas en las calles, crimen organizado, narcotráfico y comercio ilegal.

Por ello, criticó la brecha que existe respecto a la dotación de Carabineros y llamó a transparentar cómo se toman las decisiones para la destinación de funcionarios. Sobre el punto, estimó que San Bernardo tiene alrededor de 208 carabineros menos en relación a la población de la comuna, considerando un funcionario por cada100 mil habitantes.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Municipalidades de Chile (Amuch), José Manuel Palacios, alcalde de La Reina, consideró que hoy no existen herramientas para revertir la crisis de seguridad que enfrentan. Esto, agregó, pese a la incorporación de distintas ideas en prevención, fiscalización y control territorial.

El representante de los municipios hizo un llamado a aumentar los recursos, mejorar la normativa y solucionar el déficit policial a nivel nacional. De igual manera, llamó a legislar para agravar las sanciones a quienes agredan o realicen amenazas en contra de autoridades, no sólo a los alcaldes, como una medida para desincentivar la acción de los delincuentes.

Al término de la sesión, la Comisión acordó sesionar en terreno en San Bernardo para reunirse con los jefes comunales de la provincia del Maipo. Además esperan contar con la presencia de las autoridades a cargo de la seguridad pública.

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