Alarmas de seguridad permiten detener a extranjero con marihuana en mall de Viña

Un sujeto fue detenido en dependencias del mall de Viña del Mar luego de ser sorprendido transportando más de 1 kilo de marihuana en una mochila.

Además, carabineros de la 1ª Comisaría de Viña del Mar detectaron que el individuo mantenía cafeína y $1.368.250 de dinero en efectivo.

El hecho quedó al descubierto luego que sonaran las paletas de seguridad en una tienda del centro comercial viñamarino, lo que activó las alertas en los guardias.

Tras ser consultado, el hombre –de nacionalidad dominicana– reconoció llevar las sustancias ilícitas, por lo que fue retenido hasta la llegada de Carabineros.

El imputado ingresó de manera ilegal al país, por lo que conforme a lo dispuesto por el Ministerio Público, pasó a audiencia de control de detención.

PURANOTICIA