Alarmantes cifras de ausentismo y deserción escolar en la V Región: proponen abrir escuelas los fines de semana y mejorar infraestructura

El ex consejero regional (core) Manuel Millones expresó su preocupación debido a los alarmantes números de deserción y ausentismo escolar en la región de Valparaíso, cifrados en 70 mil niños por año, de los cuales 4.527 no volvieron más a las aulas.

A estos datos –preocupantes de por sí– hay que sumarle el impacto por la vulneración de los niños que dejan de asistir al colegio, pues se ha detectado que muchos de ellos terminan en las calles y, a su vez, se acercan a la delincuencia y/o a las drogas.

"Cuando te das cuenta de este alto nivel de niños que no van al colegio, con 70 mil al año y 4 mil y fracción que no vuelven a las aulas, ellos están a merced del crimen organizado y/o son explotados por sus padres, por las mafias, delinquen o se van a las drogas", sostuvo Manuel Millones en conversación con Puranoticia.cl.

Un dato que entrega una investigación del Instituto de Sociología de la Pontificia Universidad Católica (PUC) es que el 10% de los participantes del estudio declaró no haber vivido nunca con sus padres y un 34% proviene de familias monoparentales.

El ex Consejero Regional expuso también que "cuando son familias malconstituidas porque, si el padre o la madre trabajan, ese niño queda a merced de la calle y muchos también son explotados comercialmente, otros sexualmente".

Por eso planteó que el lugar más seguro para los niños es la escuela y que "hay que hacer todo un esfuerzo para que los niños estén la mayor cantidad de horas posibles dentro del colegio, ya sea en jornada educativa como extraprogramática".

"Hay que entretenerlos, recrearlos y que vivan su juventud. Si no tienes un colegio atractivo, desde el punto de vista del equipamiento y la infraestructura, los niños se desarrollan en las calles y ya sabemos lo que ocurre en las calles. Por eso este llamado a que inyectemos recursos. Lo hemos hablado con el Gobernador (Rodrigo Mundaca) para apoyar desde afuera el sistema educativo", agregó Millones.

INVERSIÓN Y ABRIR ESCUELAS

Para hacer más compleja la situación de los niños y adolescentes, la ex autoridad recordó cifras relacionadas a casos de abuso sexual en la region de Valparaíso, la cual concentra 9,3 denuncias, con una estimación de 4.100 casos.

Asimismo, las regiones de Valparaíso, Metropolitana y Biobío presentan la mayor cantidad de resoluciones de casos de explotación sexual infantil ingresadas al sistema de Mejor Niñez. Sólo en el caso de Valparaíso, se registraron –según datos del 2023– un total de 190 casos, es decir un incremento del 57% mas que el 2022.

Cabe hacer presente que el Ministerio Público, en base a la ley penal adolescente, en Valparaíso presentó 4.532 causas, lo cual –a juicio de Manuel Millones– es un reflejo acerca de la gravedad de los hechos antes descritos y que efectivamente hay un grado de relación entre abandonar el sistema escolar y la delincuencia juvenil.

Es por ello que el ex Core de Valparaíso sostuvo que este tema debe ser abordado de manera integral por las autoridades, tanto del Gobierno como de los Municipios, de modo tal de elaborar soluciones de fondo, reducir la deserción y dar mayor protección y resguardo a los niños y adolescentes que al no estar en el sistema educacional representan un factor de riesgo para caer en manos de la delincuencia.

"Es importante invertir en el sistema educacional, tener equipamiento, laboratorios de ciencias, de idiomas, hacer que los colegios sean espacios entretenidos, espacios para cuidarlos, educarlos, formarlos y protegerlos. Hemos hablado con el Gobernador para abrir los colegios el fin de semana. Hay que abrirlos para que esos espacios donde no hay equpamiento en el barrio, sí el colegio tiene cancha gimnasio, y se puede apoyar desde el ámbito universitario, desde el Gobierno, porque a la delincuencia no sólo hay que combatirla con los hechos y metiendo presos, sino que también hay que hacer prevención y ahí hemos fallado todos los gobiernos".

ROL DE LAS FAMILIAS

De igual forma, Manuel Millones recalcó en que es importante fortalecer el rol insustituible de las familias, teniendo presente que la mayor parte de los conflictos al interior de ellas gatilla en conductas problemáticas de niños y adolescentes.

También manifestó que siete de cada 10 niños y adolescentes que delinquen dejan de hacerlo si vuelven a una familia pro-social o reingresan al colegio, de acuerdo al mencionado estudio de la Escuela de Sociología de la Universidad Católica.

"La solución es clara: si queremos reducir el involucramiento delictivo de niños y jóvenes, y una serie de vulneraciones que están a la base, entonces debemos fortalecer la familia y la escuela. Adicionalmente, tenemos que recuperar los espacios protegidos de la niñez en la comunidad y la escuela. Estos deben volver a ser espacios seguros para los niños", comentó a Puranoticia.cl el ex Consejero Regional de Valparaíso.

En otra de las reflexiones entregadas, la ex autoridad regional dijo que "en la medida en que el crímen organizado y la delincuencia han ido erosionando estos espacios, hemos visto cómo la tasa de homicidios de niños y adolescentes crece de manera significativa y, por lo mismo, hay que intervenir antes que sea demasiado tarde”.

CRÍTICAS A LOS SLEP

La semana pasada, los establecimientos municipales de Viña del Mar, Concón, Quintero y Puchuncaví fueron traspasados al Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Costa Central, lo cual ha generado una serie de críticas por los antecedentes que se tienen de otras partes del país –incluido Valparaíso– acerca del trabajo de estas entidades.

Sobre este punto, Millones indicó que "independiente de las críticas que se pueden plantear del punto de vista de la gestión, los municipios estaban inyectando recursos a colegios porque siempre han sido carenciados en infraestructura, equipamiento y programas. Pero hoy los SLEP –muy cuestionados– carecen de esa inyección de recursos porque son organismos centralizados y ahí uno ve con más preocupación que no tengamos los programas adecuados para hacer escuelas abiertas".

Asimismo, subrayó que "los últimos años, por esta mala ley de los SLEP, la mayoría de los municipios dejaron de presentar proyectos ante el Gobierno Regional para mejorar su infraestuctura y su equipamiento. Como sabían que ya no era de su responsabilidad, abandonaron los colegios y por tanto hoy día hay que volver a invertir".

Dentro de esta ecuación hay que sacar a la Municipalidad de Viña del Mar, cuya administración de la alcaldesa Macarena Ripamonti ha invertido una importante cantidad de recursos en materia de mejoramiento de colegios.

"Eso lo hizo con recursos propios, pero a lo que voy es que habitualmente los municipios pedían plata a los consejeros regionales, pero eso dejó de ocurrir hace tres años. El caso más dramático fue el ocurrido en Valparaíso, donde el alcalde Sharp botó la educación municipalizada y hoy hay más brechas", continuó Manuel Millones.

Por último, el ex Core de Valparaíso sostuvo a Puranoticia.cl que "hago este llamado para que ojalá esto se vea reflejado en la Ley de Presupuestos 2026, para acompañar y que los municipios no dejen solos a los SLEP en este desafío que empiezan. Los que somos padres debemos preocuparnos y jugarnos por enteros para enfrentar las causas de la delincuencia, pero fundamentalmente porque los niños que no están bien protegidos o que están solos, se ven arrastrados a cometer delitos".

