Alarmante cesantía en la provincia de Marga Marga: tasa de desempleo supera el promedio de la región de Valparaíso y del país

La tasa de desocupación en la región de Valparaíso alcanzó un 10,2% durante el trimestre marzo-mayo de 2026, según dio a conocer el Instituto Nacional de Estadísticas (INE). La cifra representa un aumento de 1,3 puntos porcentuales respecto del mismo período del año anterior y se explica porque el crecimiento de la fuerza de trabajo (2,2%) fue superior al incremento registrado por las personas ocupadas (0,6%), provocando un aumento de 17,9% en la cantidad de personas desocupadas.

Sin embargo, al desagregar los datos por territorio aparecen importantes diferencias al interior de la región. La provincia de Marga Marga registró la mayor tasa de desocupación, con un 11,7%;, mientras que la provincia de Valparaíso anotó un 9,7%. En tanto, la provincia de San Felipe alcanzó un 7,9% y la provincia de San Antonio se posicionó como la que registra el menor desempleo regional, con una tasa de 7,5%.

El estudio del INE, basado en la Encuesta Nacional de Empleo (ENE), muestra también que la conurbación Gran Valparaíso, que contempla las ciudades de Valparaíso, Viña del Mar, Concón, Quilpué y Villa Alemana, reporta un 10,4% de cesantía.

Las cifras desagregadas también permiten dimensionar la magnitud del fenómeno en términos absolutos. De acuerdo con las estimaciones de la ENE, la provincia de Valparaíso concentra aproximadamente 41.761 personas desocupadas, mientras que en la provincia de Marga Marga la cifra alcanza las 23.215. En tanto, al considerar la conurbación del Gran Valparaíso el número de personas desempleadas se eleva a 56.716, consolidándose como el principal foco de cesantía.

Respecto de estas diferencias territoriales, el director del Observatorio Laboral de la región de Valparaíso, Drago Radovic, señaló que "vamos a hablar de ocupación y desocupación. Estamos hablando de que hay dos provincias: San Antonio y San Felipe, que actualmente su estimación no es difundible. En la provincia del Marga Marga estamos hablando de 23.000 personas con una cesantía estimada del 11,7%. A contramano tienes San Antonio, que tiene 7,5 como tasa de desocupación", advirtiendo las brechas existentes entre los distintos territorios de la región.

Considerando que San Antonio presenta la menor tasa de desempleo entre las provincias analizadas, surge la interrogante sobre si la disponibilidad de trabajo podría estar influyendo en la llegada de nuevos habitantes a la zona, lo que se refleja de manera más evidente en lo que fue la megatoma del cerro Centinella, que llegó a albergar a más de 4.100 familias, las que hoy están siendo desalojadas.

Consultado al respecto, Radovic indicó que "el trabajo es un fuerte aliciente como para movilizarse regionalmente. Ahora, hay que considerar también que cuando hablamos de San Antonio, estamos hablando de cerca de 90.000 personas, es la fuerza de trabajo. En cambio, en la provincia de Marga Marga estamos hablando de cerca de 200.000 personas. Entonces, como diría alguien por ahí, si tengo cinco personas, conseguirles trabajo es distinto a tratar de conseguirle a 50 personas".

En esa misma línea, explicó que "lo que puede ocurrir es que estamos en niveles de saturación, entonces un análisis territorial permite distribuir los esfuerzos para tener un mayor impacto porque impactar la tasa a veces puede ser más fácil de lo que se piensa. Por ejemplo, con alguna medida de asistencialismo y las personas dejan de salir a trabajar. Ya pasó con el bono en la pandemia. Y los bonos eran suficientes como para que mucha gente prefiriera no salir a trabajar para acceder a él".

Más allá de las diferencias provinciales, Radovic manifestó preocupación por el escenario regional y sostuvo que "es una tasa que en realidad es preocupante. Tenemos que poner mucha atención a lo que está pasando porque tenemos cerca de 104.000 personas en la región que están desocupadas. Y esto tiene que atenderse rápidamente porque la economía regional no está generando empleo a la misma velocidad con la que las personas están saliendo a buscar trabajo".

No obstante, también destacó un elemento positivo detrás de las cifras, señalando que "hay una buena noticia detrás, porque estos números son alarmantes, pero hay un movimiento positivo, que es que la participación de la mujer ha aumentado y ha aumentado fuertemente, lo que hace que la fuerza de trabajo haya aumentado más rápidamente que la capacidad que tiene la economía regional de generar puestos de trabajo, como lo decía la Seremi. Y eso es algo donde hay que trabajar para atender este mal comportamiento del desempleo en la región de Valparaíso".

Por su parte, la seremi del Trabajo y Previsión Social de Valparaíso, Carolina Sangüesa, subrayó la importancia de contar con información territorializada para orientar las políticas públicas y señaló que "para nosotros es importante trabajar con datos, que son relevantes para la toma de decisiones, junto a otros equipos de otras Seremi, porque cuando tienes recursos limitados, cuando tenemos que tomar decisiones de dónde se ponen las becas laborales, que son costeadas por el Estado, tenemos que tener estos datos que son relevantes de dónde está la mayor necesidad, cuáles son las provincias, cuáles son las actividades que requieren mayor personas capacitadas, también cuántas mujeres hay desocupadas que ese es un dato muy relevante por provincia, y eso es parte de la toma de decisiones que estamos trabajando hoy día".

La autoridad regional también destacó el trabajo que se realiza en materia de capacitación laboral y explicó que "la red estatal en lo que tiene que ver con capacitación, que es fundamental para poder generar las capacidades en la región que puedan poder emplearse. Y ahí es el trabajo que hemos hecho con otros organismos y otras Seremías", enfatizando la necesidad de fortalecer las competencias de quienes buscan ingresar o reinsertarse en el mercado laboral.

Respecto del rol que cumplen los gobiernos comunales en esta materia, Sangüesa indicó que "lo que se puede generar a través de los municipios son programas de capacitación que ayuden a colocar a sus vecinos". Asimismo, relevó la importancia de las Oficinas Municipales de Intermediación Laboral (OMIL), señalando que "es parte de lo que hemos estado trabajando, que son las redes de OMIL, que son tremendamente importantes en cada comuna, porque son las que levantan la cantidad de personas en búsqueda de empleo, también son las que hacen el clic y conectan con la Bolsa Nacional de Empleo, que son puestos de trabajo disponibles y sobre todo también levantan cuáles son la capacidad de esa mano de obra, cuál es la especialidad de esa mano de obra".

Las cifras del INE reflejan así un mercado laboral regional que continúa enfrentando desafíos importantes. Mientras el desempleo supera el 10% y alcanza a más de 104 mil personas en la región, los datos muestran realidades muy distintas entre las provincias, lo que refuerza la necesidad de diseñar estrategias focalizadas que permitan responder a las particularidades de cada territorio y favorecer una mayor generación de empleo en la región de Valparaíso.

PURANOTICIA