Alarma en Zapallar por denuncias de jóvenes que aseguran haber sido drogadas tras consumir tragos en discoteca Santo Diablo

Alarma ha generado en Zapallar la difusión de dos denuncias que apuntan a que tragos adquiridos en una discoteca habrían sido adulterados con droga, provocando la intoxicación de al menos dos mujeres jóvenes en las últimas semanas.

A través de mensajes difundidos en grupos de WhatsApp de veraneantes comenzó a viralizarse el caso de una joven que sufrió serios estragos en su salud tras ingerir alcohol en la discoteca Santo Diablo, lo que le generó una descompensación.

“Les escribo para contarles una situación muy seria que pasó el 10 de enero en la disco Santo Diablo de Zapallar, para que podamos hablarlo con nuestras hijas y reforzar cuidados. Le pasó a una sobrina: después de tomar un Tropical Gin, empezó a sentirse muy mal. Salieron del local y ahí empezaron los síntomas más graves: pérdida de visión y baba en la boca", indica el mensaje, según consigna The Clinic.

La autora del mensaje afirma que, "por suerte nos llamaron y pudimos ir a buscarla. Si eso no hubiera pasado, todo lo que vino después lo habrían vivido solas".

La joven fue trasladada hasta el Centro de Salud Familiar (Cesfam) de Zapallar y posteriormente derivada al Hospital de La Ligua, donde evidenció nuevas dificultades como espasmos, convulsiones y hasta pérdida de los sentidos.

En el centro asistencial se advirtió que el problema podría deberse a drogas en los tragos que bebió, situación que deberá ser confirmada por los exámenes toxicológicos que se realizó en la región Metropolitana, hasta donde regresó con su familia.

Esta denuncia se viralizó rápidamente en grupos de WhatsApp, lo que sirvió para que se conociera un segundo caso de similares características y que se habría originado con anterioridad al informado inicialmente, específicamente durante la semana pasada y que afectó a una joven que bebió un shot de tequila en la misma discoteca.

"A mi hija también le pasó lo mismo en Santo Diablo la semana pasada. Hablé directamente con el administrador y su respuesta fue impresentable. Ellos saben lo que está pasando y no están haciendo nada", dijo la madre de la joven víctima.

Asimismo, expuso en un mensaje de WhatsApp que "mi hija se tomó un shot de tequila y se fue a negro. Yo misma fui a buscarla. Había perdido totalmente la voluntad y presentaba los mismos síntomas que se describen en el mensaje anterior".

La Municipalidad de Zapallar dijo estar en "conocimiento de esta situación puntual y de otro caso similar, donde ya hemos avanzado reuniéndonos con familiares. Como administración seremos implacables frente a este tipo de conductas y tomaremos todas las acciones que sean necesarias para proteger a nuestros vecinos y veraneantes".

También recordaron que "el local tiene la obligación de hacerse responsable de todo lo que ocurra al interior de sus dependencias y deberá responder conforme a la normativa vigente. Como Municipio, tenemos que darle garantía a residentes y visitantes de que lugares como estos deben ser seguros para nuestros jóvenes".

En tanto, desde la discoteca Santo Diablo señalaron que "ante reportes difundidos por mensajería sobre una posible intoxicación al interior de nuestro local (...) queremos partir por lo más importante: si alguien se sintió mal o se vio afectado, cuenta con todo nuestro apoyo. Les pedimos que no duden en contactarnos para acompañarlos, orientar el proceso y reunir antecedentes de manera confidencial".

"Hemos iniciado una revisión interna de antecedentes junto a nuestros equipos, y en coordinación con autoridades locales y la comunidad. A la fecha, no contamos con una denuncia formal ni con resultados toxicológicos que permitan establecer una causa. Sin perjuicio de ello, tomamos cualquier reporte con máxima seriedad y hemos implementado medidas inmediatas para reforzar prevención, control y asistencia", complementaron desde el local nocturno de la comuna de Zapallar.

Finalmente, desde Santo Diablo aseguraron al respecto que "afortunadamente, hoy no tenemos registros de una situación en curso que ponga a las personas en riesgo. De todas formas, decidimos elevar nuestros estándares desde ya". Esto se traduce en nuevos vasos con tapas de seguridad, ampliar puntos de cámara, instalar un punto seguro, capacitar a trabajadores y establecer un protocolo de seguridad.

