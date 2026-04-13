Evacuaron dependencias de DuocUC Valparaíso por amenaza de tiroteo: alumno que envió el mensaje en WhatsApp fue identificado

Un amplio operativo de seguridad obligó a evacuar dependencias del DuocUC en Valparaíso durante horas de este lunes 13 de abril; esto, tras una amenaza asociada a un tiroteo que se iba a llevar a cabo en el establecimiento de educación superior.

La situación generó la rápida activación de los protocolos internos de la institución, lo que derivó en la salida preventiva de estudiantes y funcionarios de los edificios Brasil 1 y Brasil 2, mientras se coordinaba la llegada de personal policial.

Hasta el lugar concurrieron efectivos del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) de Carabineros, quienes realizaron un amplio despliegue en el perímetro del recinto para descartar riesgos y verificar la naturaleza de la amenaza.

La policía uniformada indicó que se trató de una amenaza –vía mensaje de WhatsApp en un grupo estudiantil– de un tiroteo efectuada por un alumno, el cual ya se encuentra identificado. De igual forma indicaron que el mensaje se envió durante horas de la madrugada de este lunes y que, al no haber flagrancia, por instrucción del fiscal, se le tomó declaración al estudiante señalado y el GOPE efectuó el registro preventivo.

Desde el plantel indicaron que la decisión de evacuar se adoptó de manera preventiva, tras recibir una denuncia sobre una eventual situación de riesgo en el entorno de la sede porteña, dando aviso inmediato a Carabineros de Chile.

Producto del procedimiento, las actividades académicas se vieron interrumpidas durante la mañana de este lunes. No obstante, desde la institución señalaron que se proyecta retomar la jornada con normalidad durante horas de la tarde, y una vez finalizadas las diligencias de seguridad por parte de la policía uniformada.

La institución estudiantil informaron en un comunicado que "no toleraremos ninguna acción o amenaza que pueda poner en riesgo la integridad de las personas. Toda situación de esta naturaleza será abordada con la máxima seriedad y con total apego a la ley, colaborando activamente con las autoridades y aplicando, además, las medidas que correspondan conforme a la normativa institucional".

Carabineros indicó que el trabajo del equipo GOPE finalizó luego de algunas horas, descartando la presencia de armamento y/o algún elemento explosivo.

PURANOTICIA