Alarma en Laguna Verde por tercer ataque de jauría en sólo ocho días: hombre fue atacado por cinco perros tras bajar de la micro

Vecinos de Valparaíso manifestaron su preocupación tras registrarse un tercer ataque de perros en menos de siete días en Laguna Verde, situación que mantiene en alerta a la comunidad ante el temor de que pueda ocurrir una tragedia mayor.

El más reciente episodio ocurrió durante la jornada del sábado 9 de mayo en el pasaje Cacique Lautaro, camino al faro de Laguna Verde, donde un hombre mayor fue atacado por una jauría compuesta por cinco perros tras descender de una micro.

Según relataron vecinos del sector a Puranoticia.cl, la víctima habría sacado un sándwich tras bajar del transporte público, momento en que los animales se abalanzaron sobre él y comenzaron a morderlo violentamente en sus piernas y manos.

La situación generó momentos de desesperación entre los pasajeros de la micro, quienes intervinieron para rescatar al hombre y evitar que el ataque continuara.

De acuerdo con testimonios de residentes, el afectado sufrió una serie de lesiones producto de las mordeduras, las que de todas maneras no fueron de gravedad.

Este nuevo hecho ocurrió en las cercanías de los dos ataques anteriores registrados durante la primera semana de mayo. Sin embargo, se trataría de tres jaurías distintas, lo que incrementa la preocupación entre quienes viven en Laguna Verde.

Por este motivo, la comunidad de este punto porteño hizo un llamado urgente a las autoridades para adoptar medidas concretas y evitar nuevos ataques en la zona.

Cabe recordar que el primer caso ocurrió el domingo 3 de mayo, cuando un hombre de 82 años resultó gravemente herido tras ser atacado por cerca de una decena de perros raza rottweiler mientras caminaba a realizar compras en el sector.

Producto de la gravedad de las lesiones, el adulto mayor debió ser trasladado e internado en el Hospital Carlos van Buren, donde recibió asistencia médica.

Menos de 24 horas después, durante la mañana del lunes 4 de mayo, se produjo un segundo ataque en el camino costero de Laguna Verde. En esa ocasión, un hombre de 37 años fue abordado por una jauría de cinco perros mientras se dirigía a su trabajo acompañado de sus hijos menores de edad (12 y 14 años).

Según los antecedentes conocidos, la víctima intentó proteger a los menores y terminó sufriendo diversas mordeduras en brazos y piernas.

Ahora, con un tercer caso ocurrido el sábado 9 de mayo, los habitantes de Laguna Verde advierten que la situación se está volviendo insostenible y exigen respuestas rápidas de las autoridades para impedir nuevos ataques de perros en el sector.

PURANOTICIA