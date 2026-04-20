Alarma en el barrio industrial de San Antonio: incendio consume planta de aceites

Un incendio de gran magnitud se registra en el sector industrial de Malvilla, en la comuna de San Antonio, donde Bomberos debió declarar segunda alarma ante la intensidad del fuego y el riesgo de propagación.

La emergencia afecta a una planta de refinamiento de aceites ubicada en avenida Las Factorías, frente a la empresa Contopsa. De acuerdo con la información preliminar, se trata de fuego en una estructura industrial, lo que elevó la complejidad del operativo.

Producto de la situación, el Cuerpo de Bomberos de San Antonio desplegó un amplio contingente para enfrentar la emergencia, catalogada como de material mayor.

Además, se solicitó apoyo a unidades de Bomberos de Cartagena, desde donde concurrieron las máquinas B3, BX4, Z6 y BT1 para reforzar las labores en el lugar.

Las tareas se concentran en evitar la propagación de las llamas a otras instalaciones cercanas, en un sector caracterizado por la presencia de diversas empresas.

En paralelo, se realizó un llamado a la comunidad a mantener despejadas las vías de acceso, con el fin de facilitar el desplazamiento de carros bomba y camiones aljibe.

Cabe hacer presente que hasta el momento no se ha informado de personas lesionadas, mientras el operativo continúa en desarrollo.

PURANOTICIA