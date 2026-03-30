Al menos seis personas resultaron lesionadas tras atropello múltiple en el centro de Quillota: conductor se dio a la fuga

Seis personas resultaron lesionadas tras un atropello múltiple que se registró la tarde de este lues en Quillota.

Este hecho se produjo en la intersección de calles Chacabuco y O’Higgins, en pleno centro de la comuna.

Un vehículo de color intentó evadir un control de Carabineros, por lo que subió a la acera y embistió a varias personas.

Inicialmente se informó de cuatro personas heridas, no obstante, con el paso de los minutos la cifra fue actualizada a seis lesionados.

El mayor de Carabineros Julio Ramos, de la Cuarta Comisaría de Quillota, informó que "a raíz de nuestros servicios preventivos, como la portátil guía, acá en el sector céntrico, con la finalidad de producir una sensación de seguridad y evitar delitos, es que se disponía a efectuar un control vehicular a un vehículo blanco, el cual, por causas que todavía estamos tratando de dilucidar, evade el control vehicular, se sube a la acera y comienza su huida, lamentablemente atropellando a cuatro o cinco personas, las cuales aún se encuentran tendidas acá en el lugar, siendo auxiliadas por personal de Samu y Bomberos”.

Añadió que el conductor alcanzó a escapar a pie y que al interior del automóvi "se desplazaban tres o cuatro individuos más".

El funcionario policial indicó que los mismos transeúntes lograron reducir a tres personas, "las cuales ya fueron conducidas a la unidad (Comisaría) y también se logró la recuperación del vehículo”.

Finalmente, dio a conocer que “en este momento nos encontramos realizando recorridos preventivos y apoyos con cámaras, con la finalidad de lograr con la ubicación y la identificación del conductor, que se encuentra todavía prófugo”.

PURANOTICIA