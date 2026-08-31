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Al menos dos personas resultaron lesionadas tras colisión frontal entre dos vehículos en San Felipe

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Según testigos, aparentemente, uno de los choferes habría intentado pasar con luz roja, lo que habría generado el choque.

Al menos dos personas resultaron lesionadas tras colisión frontal entre dos vehículos en San Felipe
Lunes 31 de agosto de 2026 20:54
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Dos automóviles colisionaron en el sector de Tres Esquinas, en el acceso a la comuna de San Felipe.

El choque frontal se produjo pasadas las 18:00 horas de este lunes, en el semáforo de acceso desde la exruta CH60.

Producto del impacto, al menos dos personas resultaron heridas, por lo que se hizo necesaria la concurrencia de dos ambulancias del Servicio de Atención Médico de Urgencias (SAMU) para trasladar a los lesionados.

Según testigos, aparentemente, uno de los choferes habría intentado pasar con luz roja, lo que habría generado el choque.

Cabe señalar que la emergencia provocó alta congestión vehicular en el sector, por lo que autoridades llamaron a transitar con precaución y considerar vías alternativas.

(Imagen: @elaconcagua)

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