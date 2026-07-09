Al menos dos personas lesionadas dejó accidente vehicular en la ruta 60 CH en La Cruz

Debido al accidente se hizo un llamado a transitar con precaución ante los trabajos de los equipos de emergencia.
Un accidente de tránsito se registró la noche de este jueves en la ruta 69 CH, en la comuna de La Cruz, región de Valparaíso.
En el siniestro que se produjo a la altura de la población 28 de Marzo en dirección a Quillota, se vio involucrado un automóvil.
Hasta el lugar se trasladaron diversos equipos de emergencia para atender la situación y asistir a los involucrados.
Según información preliminar, dos personas se vieron involucradas en el choque, una mujer y un hombre.
Debido al accidente se hizo un llamado a transitar con precaución ante los trabajos de los equipos de emergencia.
(Imagen: Emergencias La Calera - Quillota)
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