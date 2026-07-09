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Al menos dos personas lesionadas dejó accidente vehicular en la ruta 60 CH en La Cruz

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Debido al accidente se hizo un llamado a transitar con precaución ante los trabajos de los equipos de emergencia.

Al menos dos personas lesionadas dejó accidente vehicular en la ruta 60 CH en La Cruz
Jueves 9 de julio de 2026 22:22
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Un accidente de tránsito se registró la noche de este jueves en la ruta 69 CH, en la comuna de La Cruz, región de Valparaíso.

En el siniestro que se produjo a la altura de la población 28 de Marzo en dirección a Quillota, se vio involucrado un automóvil.

Hasta el lugar se trasladaron diversos equipos de emergencia para atender la situación y asistir a los involucrados.

Según información preliminar, dos personas se vieron involucradas en el choque, una mujer y un hombre.

Debido al accidente se hizo un llamado a transitar con precaución ante los trabajos de los equipos de emergencia.

(Imagen: Emergencias La Calera - Quillota)

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