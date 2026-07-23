Al menos cuatro lesionados deja colisión de alta energía entre dos vehículos en la ruta Las Palmas en Viña del Mar

Un accidente de tránsito se registró la noche de este jueves en la ruta Las Palmas, a la altura del túnel Los Gemelos, en la ciudad de Viña del Mar.

La emergencia se registró en dirección a El Salto e involucró a dos vehículos que protagonizaron una colisión de alta energía.

De manera preliminar, se informa que cuatro personas resultaron lesionadas, quienes se encuentran encerrados al interior de los móviles.

Personas de Bomberos y del Servicio de Atención Médico de Urgencias (SAMU) trabajan en el lugar.

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