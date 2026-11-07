Al menos 10 personas se encuentran atrapadas tras colisión múltiple en Ruta 66 en Santo Domingo

Un complejo accidente de tránsito se registró la mañana de este sábado a la altura del kilómetro 117,7 de la Ruta 66, más conocida como la Ruta de la Fruta, en el sector del Fundo Atalaya, comuna de Santo Domingo.

El siniestro involucró a tres vehículos: un camión de alto tonelaje, un microbús de pasajeros y un automóvil menor, donde, de acuerdo a información preliminar, serían al menos 10 las personas atrapadas al interior de las máquinas.

A raíz de la colisión, diversos equipos de emergencia se han tenido que desplegar en el sector, donde trabajan unidades del Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo con el apoyo de voluntarios de San Antonio, junto a personal del SAMU de la misma comuna.

Carabineros ya se encuentra en el lugar con el objetivo de regular el tránsito y resgua el perímetro de seguridad para que pueda trabajar las unidades de emergencia.

PURANOTICIA