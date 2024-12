Ajustes al plan «Calles sin Violencia»: Ediles de Valparaíso, Viña y Quilpué piden más dotación policial y mayor injerencia de Municipios

12 homicidios registrados sólo durante el fin de semana recién pasado en la región Metropolitana hicieron que el Gobierno reevaluara la efectividad del plan «Calles sin Violencia» y anunciara ajustes en las medidas que se están tomando.

Fue el subsecretario del Interior, en su rol como Ministro del Interior subrogante, Luis Cordero, quien señaló ante la prensa en Santiago principios de esta semana que "estamos trabajando en la actualización del plan «Calles sin Violencia»".

"No sólo estamos hablando de comunas, sino que también vamos a dar a conocer, en los próximos días, cuando se formalicen las correcciones, intervenciones en barrios en específico", añadió la autoridad de Gobierno.

Cabe hacer presente que la iniciativa tiene cuatro ejes: persecución penal efectiva, donde se fortaleció la coordinación para levantar antecedentes desde los primeros momentos, creando consigo los Equipos contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH), de Fiscalía; y los Grupos de Investigación Especial (G.I.E), de la PDI.

En segundo lugar, se buscaba aumentar los patrullajes y la presencia policial, con el objetivo de prevenir la ocurrencia de homicidios y delitos violentos, a la vez de visibilizar mayor presencia policial. De esta manera, se focalizó el patrullaje de Carabineros en los sectores y horarios identificados con mayor probabilidad de ocurrencia de homicidios.

En tercer lugar está el control y la fiscalización de incivilidades, que contempla dos estrategias: plan de fiscalización de armas, para asegurar la tenencia responsable de las armas inscritas; y prófugos y órdenes de detención, con el objetivo de dar captura a personas con órdenes de detención pendientes y personas prófugas.

En cuarto lugar está la prevención y los espacios públicos, componente que se lleva a cabo en las comunas priorizadas y con dos líneas de acción: iniciativa Estado Presente, ejecutado por la Subsecretaría de Prevención del Delito, y la Recuperación de Espacios Públicos, que lleva adelante la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere).

Bajo este contexto, son cuatro las comunas priorizadas por el Gobierno, Carabineros, la Policía de Investigaciones y la Fiscalía para implementar el plan «Calles sin Violencia» en la Quinta Región: Valparaíso, Viña del Mar, Cartagena y Quilpué, las cuales se encuentran con esta iniciativa en ejecución desde abril del año pasado.

Por ello, Puranoticia.cl tomó contacto con concejales de tres de estas comunas para conocer su evaluación respecto a lo que ha sido la implementación del plan y básicamente para conocer qué medidas esperan que se tomen con el ajuste anunciado.

Antonella Pecchenino, concejala del Partido Republicanon en Viña del Mar, señaló en conversación con Puranoticia.cl que "lo primero que necesitamos es tener una ciudad despejada para poder implementar cualquier medida. Yo creo que el comercio ambulante e ilegal es lo primero que hay que solucionar porque se gasta mucho tiempo y recursos en eso. No hay medidas, porque sacan ambulantes de un lugar y se ponen en otra esquina, entonces para dedicarse a otra cosa ese es el piso y la base".

De igual forma, planteó que "yo en el Concejo pedí todos los permisos precarios vigentes y entregados durante el 2024 y vigentes al día de hoy. Eso nos va a dar una idea de los permisos que se están entregando, dónde están, qué personas son, no para acusar a nadie, sino que para entender el problema. Yo esperaría que se abordara con fuerza ese problema en Viña del Mar, siendo una ciudad turística, pero que también tiene este problema en zonas como afuera del hospital (Gustavo Fricke). Teniendo una ciudad despejada podemos empezar a tomar otras medidas".

Luego, Andrés Solar, concejal viñamarino del Partido Republicano, sostuvo que "el plan «Calles sin Violencia» no trae una dotación mayor de Carabineros, ya que son los mismos Carabineros con distintas funciones operativas que pueden ser más o menos eficientes, pero esto tiene que venir apalancado pensando en que son comunas donde la delincuencia está desatada, entonces tiene que venir con más dotación de Carabineros. Por otro lado, debe venir apalacada con más dotación de la PDI, porque esto debe ser un plan integral donde puedan conversar todas las instituciones como Fiscalía, Carabineros, PDI y Municipios".

Luego, apuntó sus dardos a la administración Ripamonti, diciendo que "la Alcaldía ha tenido grandes deficiencias y ha colaborado bien poco al problema de delincuencia desatada en la comuna, porque tenemos cámaras de seguridad que no funcionan o que no funcionan tan bien; también se denuncia que hay funcionarios que sufren maltratos internos; y tenemos problemas con la licitación de las camionetas de seguridad. Entonces cuando hacemos el análisis de en qué colabora el Municipio, justamente por los funcionarios, cámaras o camionetas, ha colaborado bien poco. Este plan integral que se necesita no viene apalancado a más Carabineros, más PDI, más funcionarios de Fiscalía para investigar".

Por el lado de Valparaíso, el concejal y presidente de la comisión de Seguridad Pública, Miguel Vergara (Republicano), comentó a Puranoticia.cl que "hoy en día tenemos una sociedad que fue destruida internamente porque políticos irresponsables y movimientos sociales legitimaron las conductas delictuales. Esa transformación social multiplicó el narcotráfico y delitos de alta connotación. La consecuencia de esto se traduce en una necesidad férrea de parte de la ciudadanía a una mayor vigilancia policial, habiendo un déficit de Carabineros en calidad y en cantidad".

"Todos sabemos que los delitos comunes seguirán avanzando, pero el plan «Calles sin Violencia» no sirve sin Carabineros en las calles. Y en esta región el déficit de efectivos policiales es de 700. Estos planes son un marketing comunicacional, ya que son los mismos policías redistribuidos en diferentes planes. Esperamos que el Gobierno y la Delegación se comprometan realmente a aumentar la dotación en las comunas críticas como Valparaíso, ya que el efecto puede ser una solución real", añadió.

En Quilpué, el concejal Francisco Villegas, del Frente Amplio, indicó que "me parece bien que se realicen actualizaciones, ya que el crimen evoluciona y también tienen que hacerlo los planes que lo combaten. Lo principal es que no se apliquen medidas centralizadas, ya que la realidad de Quilpué no es la misma que Santiago. La primera etapa enfocada en la prevención situacional, con la entrega de recursos a municipios, creo que ha tenido buenos resultados".

En ese sentido, expuso que "hay que fortalecer la persecución del crimen y la desarticulación de bandas criminales. En Quilpué hemos aportado desde la prevención situacional, con la creación de políticas municipales en seguridad, pero no sirve promover actividades barriales para sacar a chicos de situaciones criminales si no se desbarata la banda criminal del barrio, y eso debe hacerlo el Gobierno".

Finalmente, el concejal DC Renzo Aranda, recordó que "el plan «Calles sin Violencia», implementado por el Gobierno en abril de 2023, tenía como objetivo principal reducir los homicidios y delitos graves en comunas como la nuestra. Sin embargo, las cifras actuales indican que este plan no ha logrado los resultados esperados. Los asesinatos que mas conmoción nacional fueron la de la suboficial Rita Olivares, el acribillamiento de cuatro personas en belloto norte, y algo que sigue preocupando mucho son los femicidios en la comuna, como el caso de Michelle Ayala".

Finalmente subrayó que "es fundamental que las autoridades locales, especialmente los alcaldes y concejales, participemos activamente en la planificación y ejecución de estrategias de seguridad. Nuestra cercanía con la comunidad nos permite identificar áreas críticas y necesidades específicas que deben ser abordadas de manera urgente. Además, es imperativo fortalecer la dotación de Carabineros y la PDI en nuestra comuna, asegurando una presencia policial efectiva y permanente, complementado con el apoyo de la seguridad comunitaria de la Municipalidad. La implementación de tecnologías de vigilancia, como cámaras de seguridad y sistemas de alerta temprana, también es esencial para disuadir y responder rápidamente ante situaciones delictivas. La seguridad de nuestros vecinos es una prioridad ineludible. Es necesario que el Gobierno, en conjunto con las autoridades locales, realice una revisión exhaustiva del plan «Calles sin Violencia» y adopte medidas concretas y efectivas que permitan devolver la tranquilidad a las calles de Quilpué".

