Ajustan medidas de seguridad ante gran afluencia de turistas para la última quincena de febrero en la región de Valparaíso

El Gobernador Regional de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, se reunió con el jefe regional de la Policía de Investigaciones (PDI), Prefecto Inspector Guillermo Gálvez, y el Jefe de la Zona de Carabineros Valparaíso (s), General Juan Schaaf, para analizar y trabajar de manera conjunta en las distintas iniciativas relacionadas con el fortalecimiento de la seguridad pública con miras a la última quincena de febrero.

En la instancia, se revisaron las cifras de la temporada estival y se vislumbró cómo se prepara la región para estos días donde se espera una gran afluencia de turistas debido al inicio del Festival de Viña del Mar, por lo que se está trabajando de manera coordinada con ambas policías.

Al respecto, Mundaca, señaló que “las cifras en términos de incautación de armas, de incautación de drogas, en términos también de detención de delincuentes y de también controlar las incivilidades que ocurren en nuestra región, son bastante alentadoras en materia de seguridad".

Agregó que "sin duda que tenemos problemas que son estructurales, nosotros tenemos que seguir trabajando por reforzar las dotaciones policiales tanto de carabineros como de la Policía de Investigaciones. Somos de los gobiernos regionales que más recursos ha destinado en materia de infraestructura y equipamiento policial, pero también en materia de recuperación de espacios públicos, en materia deportiva, que son también actividades que nos tributan a que en nuestras regiones exista más felicidad, más seguridad y que la población pueda salir a las calles en materia de recuperación de espacios públicos, pero en materia también de jolgorio y divertimiento”.

Del mismo modo, y ante el alza de turistas que se espera para las próximas semanas, el Jefe de la Zona de Carabineros Valparaíso(s), General Juan Schaaf, agregó que “durante la temporada hubo un refuerzo importante de funcionarios, tanto en el primer periodo, en el mes de enero como en el mes de febrero, tuvimos un aumento de dotación por parte de carabineros que vienen desde Santiago. En el mes de febrero, fue mayor, es decir, tuvimos un aumento de más de 70 carabineros en relación con el mes de enero, lo que ha permitido desarrollar mayor cantidad de servicios en el borde costero, esto no solamente en Viña y Valparaíso, sino que también en San Antonio, en la parte interior también de la región, y que ha permitido, disminuir los delitos, que era nuestra preocupación principal”, expuso.

Finalmente, el jefe regional de la Policía de Investigaciones (PDI), Prefecto Inspector Guillermo Gálvez, señaló que “desde que comenzó la temporada estival ya se han hecho refuerzos, no solamente en el Paso Fronterizo de Los Libertadores, que es donde nosotros abocamos nuestro trabajo de extranjería y policía internacional, sino que también en Isla de Pascua. Desde que inició el periodo estival hasta el mes de marzo, se hizo un refuerzo para el control migratorio de tanto, todos los cruceros, como las personas que llegan por avión a pasear o a veranear a la isla".

Complementó que "en Libertadores también se hizo un refuerzo con 52 funcionarios que vienen desde Santiago y que van a quedar en una forma permanente acá en la región para poder desarrollar el trabajo de lo que es migraciones. Por lo tanto, a la fecha, tenemos 600.000 controlados por Libertadores y que se estima que a final del periodo estival van a ser unos 800.000 mil”, finalizó.

De esta forma, se desarrollará un trabajo articulado tanto en migraciones como en controles en distintos puntos de la ciudad de Viña del Mar, donde la Policía de Investigaciones tendrá un cuartel provisorio dentro de la Quinta Vergara, durante el periodo que dure el Festival de Viña del Mar.

