Agustín Monroy Mellard fue designado como nuevo Director Regional de Aguas en la región de Valparaíso

Agustín Monroy Mellard fue designado como nuevo Director Regional de Aguas (DGA) en la región de Valparaíso.

La Seremi de Obras Públicas de la región de Valparaíso, Patricia Terán, presentó oficialmente a la nueva autoridad en una actividad se desarrolló en la Dirección General de Aguas de Quillota, instancia que generó un espacio orientado a fortalecer la coordinación institucional y la participación activa de los equipos de trabajo.

Durante la presentación, la seremi relevó el nombramiento como una decisión estratégica para la región, destacando el rol de la Dirección General de Aguas en la gestión de los recursos hídricos.

“Como Seremía de Obras Públicas, estamos muy contentos de presentar a Agustín Monroy como nuevo Director Regional de Aguas. Este nombramiento da cuenta de nuestro compromiso como Gobierno con una administración del agua eficiente y coordinada, priorizando la celeridad en los procesos”, afirmó.

Con esta designación, la Seremía de Obras Públicas de Valparaíso indicó que "refuerza su agenda regional en materia hídrica, impulsando una gestión integrada y sostenible".

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