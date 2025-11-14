Agrupación de usuarios teme que el cambio de Gobierno haga retroceder los mínimos avances logrados en ascensor Artillería de Valparaíso

Luego de cinco años fuera de operación, el ascensor Artillería de Valparaíso dio un paso importantísimo hacia su esperada recuperación; esto, tras obtener la Recomendación Satisfactoria (RS) por parte del Ministerio de Desarrollo Social. El emblemático funicular, que une la plaza Aduana en su base con el paseo 21 de Mayo en la cima del cerro Artillería, avanzó así a la etapa que permitirá comenzar los procesos administrativos y técnicos necesarios para su restauración integral.

El proyecto considera dos líneas de intervención: la primera contempla la restauración completa de las estaciones superior e inferior, además del mejoramiento de servicios esenciales como alcantarillado, agua potable y electricidad. También incluye la instalación de un sistema de seguridad actualizado, obras de evacuación de aguas lluvias, paisajismo y el acondicionamiento de los espacios exteriores, con el objetivo de devolverle al funicular condiciones adecuadas de accesibilidad y operación.

La segunda línea de trabajo se centra en el sistema de funcionamiento del ascensor. En este ámbito, el Ministerio de Desarrollo Social aprobó las intervenciones en el plano de rodadura y en el sistema electromecánico, elementos clave para garantizar que el ascensor pueda retomar sus operaciones de manera segura y eficiente. Estas mejoras permitirán modernizar el mecanismo que da vida al recorrido entre ambos puntos del cerro, uno de los trayectos más característicos del patrimonio porteño.

Con la RS ya otorgada, el siguiente paso será iniciar la licitación de las obras civiles correspondientes a las estaciones y, de manera paralela, contratar la consultoría de diseño encargada de definir las especificaciones técnicas del componente de funcionamiento. La expectativa es que estos avances aceleren el retorno del ascensor Artillería, una pieza histórica y turística cuya detención ha marcado a todos los vecinos.

En conversación con Puranoticia.cl, César Obreque, vicepresidente de la Agrupación de Usuarios de Ascensores de Valparaíso (Ascenval), indicó que el elevador "tuvo un problema mecánico en la parte de la chaveta, que es la parte donde se conecta la estructura del ascensor y eso no puede ser reparado con una soldadura, sino que tiene que ser cambiado todo. Y esto también trajo a la luz otros problemas, porque el ascensor siempre tuvo una vibración, un movimiento, y no estaba en muy buenas condiciones, entonces eso hizo que se parara por un tema de seguridad".

El dirigente destacó la RS recibida para avanzar en la recuperación del ascensor Artillería, señalando al respecto que "ahora se va a poder dividir la licitación en dos (...): se va a hacer un estudio de la parte mecánica y si hay algo que se tiene que cambiar, van a dar chance a que se pueda, porque obviamente hay una premisa, que es la seguridad, porque es importante recordar que este es un medio de transporte, que tiene que ser confiable y tiene que ser seguro, y no puede ser que primero esté el tema de no tocar lo patrimonial, si vamos a poner en riesgo la parte de seguridad".

Pese a los avances administrativos para recuperar el ascensor, Obreque reconoció que "vemos cierta preocupación porque ahora va a haber un cambio de Gobierno y, si bien, algunos de los funcionarios siguen siendo los mismos, la cabeza va a cambiar. Entonces puede implicar en cierto sentido que se van a ralentizar ciertas cosas, lo que uno obviamente espera que no pase, pero puede pasar".

Finalmente, el vicepresidente de Ascenval resaltó que "han habido ciertos avances, donde se permitió dividir la licitación en dos, y eso obviamente también va a hacer bajar los montos y también va a tener distinta expertis, porque por una parte va a estar la gente que sabe más de restauración y arquitectura, que son las estaciones; y por otra parte, puede haber una licitación especial de la parte mecánica con empresas de maestranza, y eso va a ser en este caso liderado por Asmar".

Con este panorama, el proceso de restauración del emblemático ascensor Artillería entra en una etapa crucial para su esperado futuro por parte de la comunidad del cerro homónimo y turistas, combinando evaluaciones técnicas, definición de especialistas y futuras obras que deberían traducirse en su anhelada reapertura.

