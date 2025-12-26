Afinan operativo de Año Nuevo en el Mar con refuerzo de 200 carabineros y eventual Alerta Temprana Preventiva para Valparaíso y Viña

Una serie de planificaciones han adoptado diversas instituciones relacionadas a la seguridad de la región de Valparaíso ante el masivo evento de Año Nuevo en el Mar que se desarrollará la noche del miércoles 31 de diciembre y madrugada del jueves 1 de enero tanto en los bordes costeros de las comunas de Valparaíso como en Viña del Mar.

Así es como se llevó a cabo un Comité para la Gestión del Riesgo de Desastres (Cogrid) Regional, que reunió a autoridades de Senapred, Delegación Presidencial Regional, Carabineros y Armada de Chile, entre otros, donde cada una de las instituciones dio a conocer los planes y acciones que ejecutará durante esta importante fecha.

Cabe hacer presente que se espera la llegada de 1 millón de personas al borde costero, a los miradores y a las diferentes calles de los cerros de ambas comunas, teniendo en cuenta que serán 16 los puntos de lanzamiento –tanto de mar como de tierra– que animarán la fiesta pirotécnica regional, desde la «Piedra Feliz» hasta Reñaca.

Bajo este contexto, la jefa de Zona Carabineros Valparaíso, general Patricia Vásquez, señaló que "nos estamos preparando hace meses para este evento masivo en Viña del Mar y en Valparaíso. El 30 de diciembre llega refuerzo policial con más de 200 carabineros que van a estar desplegados en las costas de nuestra región para reforzar las fiestas de Año Nuevo. Tenemos un contingente que va a estar apostado desde las 17:00 horas con un servicio integral, y reforzando sobre todo las líneas bancarias y los accesos para que la gente tenga una celebración tranquila".

En ese sentido, la máxima autoridad policial regional hizo un llamado al autocuidado de turistas y vecinos viñamarinos y porteños, ya que "todos sabemos que deben venirse temprano desde otras regiones, específicamente del área metropolitana, donde se va a empezar a agilizar el tránsito desde Santiago hacia Valparaíso con dispositivos en la ruta, con el plan «Ruta Segura» y esperamos tener, como en otros años, buenos resultados, como ha existido la cooperación de las personas que vienen a celebrar".

Por el lado de la Armada, el comandante Jacob Silva, gobernador marítimo (s) de Valparaíso, subrayó que "la Autoridad Marítima lleva meses trabajando en los patrullajes del borde costero, y principalmente en la planificación del Año Nuevo en el Mar. Hemos realizado una serie de reuniones con todas las autoridades y ya tenemos la planificación lista para poder realizar el evento sin mayores contratiempos".

Independientemente de lo anterior, el oficial de la institución naval hizo hincapié en que "los esfuerzos de la Delegación Presidencial, Carabineros, la Armada y todo los entes del Estado, van a ser insuficientes si es que la gente no lo complementa con el respectivo autocuidado. Por lo tanto, el llamado a la población es a mantenerse a una distancia prudente en el borde costero. Se esperan buenas condiciones meurológicas. No obstante a ello, también vamos a hacer un esfuerzo especial en el sector del Muelle Prat, donde se van a embarcar veraneantes que van a acudir a ver el Año Nuevo en el Mar desde la bahía, por lo tanto, el llamado es al autocuidado".

En tanto, Patricio Araneda, director regional (s) de Senapred Valparaíso, indicó que "se espera una afluencia mayor a 1 millón de personas en los 16 puntos de lanzamiento que están programados, tanto en las comunas de Valparaíso como en Viña del Mar. Sin embargo, como Senapred estamos coordinando decretar Alerta Temprana Preventiva, inicialmente para las comunas del Valparaíso y Viña del Mar, y establecer un procedimiento programado a fin de dar a conocer todas las medidas al sistema y a la ciudadanía respecto a la planificación del año nuevo en el Mar".

El funcionario del Servicio Nacional de Prevención y Respuestas ante Desastres destacó que "este es un sistema de alertamiento que busca posicionar y que las instituciones puedan estar alerta respecto a la masiva llegada de personas al sector literal, específicamente en Valparaíso y Viña. Entonces se requiere un reforzamiento del sistema, tanto de Bomberos, Carabineros y lo que refuerza a las instituciones y que busca que esto se realice de manera segura y tranquila".

Un tema importante a recalcar es que los cierres preventivos, tanto de pasarelas como de miradores, son disposiciones netamente municipales y obedecen a razones de seguridad, básicamente para evitar aglomeraciones en sectores que no tienen resguardo de parte de las instituciones a cargo de la seguridad pública.

Sobre esto, el delegado presidencial regional (s), Cristian Aravena, explicó que "las pasarelas siempre han sido cerradas, ya que son para transitar, no para instalarse a ver este tipo de espectáculos. Yo creo que todos recuerdan un lamentable hecho que incluyó víctimas fatales (en Valparaíso), por lo tanto, siempre han sido cerradas. Y respecto a los miradores, es una disposición municipal en función de proteger ciertos espacios para que no se produzcan incivilidades en los mismos y puedan también tener los respectivos espacios de evacuación, ya que la masividad de los eventos implica mayores medidas de seguridad para todas las personas que los están observando".

De esta manera, las autoridades regionales aseguraron que la planificación interinstitucional ya se encuentra definida para enfrentar la masiva concurrencia de público al borde costero de Valparaíso y Viña del Mar, enfatizando que el éxito del evento dependerá tanto del despliegue de los organismos del Estado como del comportamiento responsable de quienes asistan al tradicional espectáculo de Año Nuevo en el Mar.

