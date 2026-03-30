Aerovigilancia municipal permite captura de banda tras agresión en el centro de Viña del Mar

Gracias al oportuno y coordinado accionar de los inspectores de la Dirección de Seguridad Pública del Municipio de Viña del Mar, ocho jóvenes delincuentes fueron detenidos durante la mañana de este lunes en pleno centro de la ciudad.

El procedimiento se originó cuando, en el marco de labores preventivas de aerovigilancia con dron, se detectó a un grupo de sujetos desplazándose de manera sospechosa hacia la intersección de calle Valparaíso con calle Sucre.

Gracias al apoyo de este sistema municipal de televigilancia aérea, se logró advertir que parte del grupo comenzó a perseguir a dos personas, lo que activó de inmediato el despliegue de equipos de intervención en terreno, incluyendo patrullas motorizadas.

El seguimiento permitió ubicar a los individuos en las cercanías de la estación de Metro de Viña del Mar, donde se produjo una agresión entre individuos que resultaron con lesiones de diversa consideración, incluyendo una herida cortopunzante en el hombro.

Los autores del hecho huyeron e intentaron ocultarse en un local comercial del sector, donde además escondieron el arma utilizada en un estanque de baño, la cual fue recuperada por el personal municipal.

Gracias al seguimiento continuo del dron y la coordinación operativa en terreno, se logró la detención de los ocho individuos –entre ellos un menor de edad y una mujer-, quienes fueron puestos a disposición de Carabineros de la Primera Comisaría.

Todo el procedimiento cuenta con respaldo audiovisual completo, registrado por el dron municipal, lo que constituye un elemento clave para la investigación de los hechos.

AUXILIO A VÍCTIMAS

Asimismo, los inspectores municipales prestaron auxilio a las víctimas heridas con arma blanca, activando los protocolos de primera respuesta.

Desde la Dirección de Seguridad Pública se destacó la eficacia del trabajo desplegado, subrayando la importancia de la vigilancia preventiva, la reacción oportuna y la coordinación de los equipos municipales, lo que permitió no solo asistir a las víctimas, sino también detener a los responsables y recuperar el arma utilizada como medio de prueba.

PURANOTICIA