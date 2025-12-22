Aeropuerto Internacional de Concón sigue tomando forma: a fines de enero de 2026 comenzarán las obras de conservación

A fines de enero de 2026 comenzarán las primeras obras vinculadas a la renovación de la infraestructura del Aeródromo Viña del Mar, ubicado en Concón, mediante la realización de obras de conservación mayor que permitirán preservar las condiciones que necesita la pista y otros pavimentos del recinto para la operación segura de las aeronaves.

La Dirección de Aeropuertos adjudicó recientemente estos trabajos a la empresa Pavimentos Quilín, en $3.836 millones, con un plazo de nueve meses, contrato que fue visado la semana pasada por la Contraloría General de la República.

La directora nacional de Aeropuertos, Claudia Silva, explicó que “estas obras permitirán renovar los pavimentos de la pista, plataformas y calles de rodaje del Aeródromo Viña del Mar, así como diversos hangares pertenecientes a la Armada y oficinas de la DGAC. Se trata de trabajos que deben efectuarse cada 15 o 20 años para mantener las condiciones de seguridad y capacidad operativa del aeródromo”.

Por su parte, el seremi de Obras Públicas, Dennys Mendoza, sostuvo que “la realización de estos trabajos de conservación mayor corresponden a una etapa previa del proyecto de ampliación y mejoramiento de este aeródromo para lo que será el futuro aeropuerto internacional hacia fines de esta década. Estimamos que la primera fase de esta iniciativa podría empezar sus obras a fines de 2026”.

Tras la aprobación del proyecto de ampliación y mejoramiento del aeródromo por parte de la Comisión de Evaluación Ambiental de Valparaíso en noviembre pasado, la iniciativa está siendo formulada ante el Ministerio de Desarrollo Social y Familia para la obtención de la Recomendación Satisfactoria (RS).

Se estima que a mediados de 2026 se publicará la licitación de las obras para la primera etapa, avaluada en 62 mil millones de pesos, correspondiente a la ampliación de la pista, construcción de calles de rodaje y construcción de plataforma con capacidad para dos aeronaves comerciales y dos de aviación general.

La segunda etapa, destinada a la construcción de un terminal de pasajeros de 4 mil metros cuadrados, iniciaría sus obras durante el segundo semestre de 2027. Estos trabajos involucrarán una inversión de aproximadamente 35 mil millones de pesos.

