Aeropuerto de Concón sigue avanzando: aprueban Declaración de Impacto Ambiental y Alcalde proyecta primer vuelo para el 2031

Tan felices como optimistas se mostraron en la Municipalidad luego de que se conociera de la aprobación de la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto de ampliación del Aeropuerto de Concón, con miras a convertirse en la entrada para la región de Valparaíso de vuelos provenientes de todo el país y el mundo.

El alcalde Freddy Ramírez afirmó que "se ha dado un paso muy importante en este proyecto de Aeropuerto de Concón: el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) ha dado su informe favorable para que este proyecto siga adelante. Desde el Municipio de Concón, el Ministerio de Obras Públicas y su Dirección de Aeropuertos, hemos llevado adelante e impulsado este gran anhelo para la región de Valparaíso”.

De igual forma, el jefe comunal conconino complementó sus palabras manifestando que "esperamos seguir y continuar con cada paso, para que no más allá del año 2031 tengamos el primer vuelo comercial en el Aeropuerto de Concón".

Según expone el informe, el proyecto contempla una superficie total de obras de ampliación de 21,6 hectáreas, es decir más de 216 metros cuadrados, lo que dejará un total de 83,36 hectáreas a utilizar por el nuevo terminal aéreo en el sector de Torquemada. Para ello, el monto de inversión consta de más 43 millones de dólares.

Asimismo, en lo que respecta a la estructura, se contempla la construcción de un nuevo edificio Terminal de Pasajeros, favoreciendo la vialidad interior y exterior, con nuevos estacionamientos públicos y para funcionarios, instalaciones aeronáuticas y de saneamiento, nuevas calles de rodaje y alargue de pista para aeronaves. También se tiene pensado ampliar la losa del estacionamiento de las aeronaves.

Finalmente, en lo que dice relación con el medio ambiente, el proyecto contempla la reducción de un 44,2% de agua potable, mediante artefactos sanitarios de bajo consumo y sistema de riego tecnificado por goteo. Además, el edificio incorporará principios de eficiencia energética, para aprovechar la iluminación natural, climatización eficiente y la ventilación controlada, esperando la reducción del 38% en el consumo energético anual y el 40% en emisiones de carbono respecto al escenario actual.

En cuanto al impacto que el Aeropuerto de Concón podría tener en entornos naturales como el Humedal Urbano - Desembocadura del Río Aconcagua, el informe da cuenta que éste está “fuera del área de influencia de ruido”.

PURANOTICIA