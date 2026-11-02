Advierten que paro de camioneros independientes en San Antonio podría poner en riesgo la temporada de cerezas

Una compleja crisis logística y económica enfrenta la provincia de San Antonio, que cumple su quinto día de paralización indefinida por parte de los transportistas porteadores, quienes mantienen bloqueados los accesos a los depósitos de contenedores. El conflicto, que involucra a cerca de 200 camiones apostados en la zona desde el pasado 28 de octubre, escaló más allá de la disputa tarifaria que le dio origen. Esto, luego de que las propuestas de las empresas fueran calificadas como una "burla" por el gremio, al ofrecer incrementos de apenas mil a dos mil pesos por viaje, muy por debajo de los montos exigidos por el sector. El escenario ha encendido las alarmas ante la inminente afectación de las exportaciones frutícolas del país.

NEGOCIACIONES ESTANCADAS

Las negociaciones entre los actores del rubro se encuentran actualmente "en cero", según confirmó el presidente de la Agrupación de Porteadores de San Antonio (Agreporsai), Manuel Araya. Entre las principales demandas del gremio se encuentran el reajuste de las tarifas de fletes, congeladas desde hace años pese al sostenido incremento en el precio de los combustibles; el retiro de los cuatro nuevos pórticos TAG instalados en la Ruta 78 y la presencia en terreno de una autoridad del Gobierno central que permita destrabar el conflicto.

CONTENEDORES BLOQUEADOS

Las consecuencias de la movilización ya se reflejan en la operatividad de los terminales y comienzan a generar cifras preocupantes para el comercio exterior. De acuerdo con antecedentes entregados por el gremio, más de 3.000 contenedores no han podido ingresar al puerto y una cantidad equivalente permanece sin poder salir, situación que ha provocado episodios de saturación en las dependencias de STI y DP World. A esto se suma la retención de carga refrigerada en el depósito CONTOPSA, donde parte de la mercancía ya habría perdido su embarque definitivo producto de los bloqueos.

RIESGO PARA LAS EXPORTACIONES

La paralización genera especial preocupación en el sector agroexportador, considerando la proximidad del peak de la temporada de cerezas, cuyo período más relevante se concentra durante noviembre y diciembre. En este contexto, los transportistas advirtieron que no descartan bloquear los envíos de fruta si no se alcanza un acuerdo. La amenaza adquiere especial relevancia si se considera que durante la temporada 2025-2026 se embarcaron más de 16.500 contenedores de cerezas desde el puerto de San Antonio con destino a China. Pese a la gravedad del escenario, el subsecretario de Economía, Karlfranz Koehler, ha sostenido que se trata de un conflicto entre privados, aunque comprometió gestiones para facilitar el diálogo.

POSTURA DE LAS AUTORIDADES

Por su parte, el delegado presidencial regional de Valparaíso, Manuel Millones, explicó que los propios gremios solicitaron su intervención como facilitador en el conflicto, gestión que debió ser consultada con el Ministerio del Interior. La autoridad precisó que, por tratarse de una controversia de carácter económico, liderada por el Ministerio de Economía, la intervención de la Delegación Presidencial estaría supeditada a un eventual estancamiento de las conversaciones y a la necesidad de resguardar el desarrollo de la próxima temporada frutícola:

"Ellos han pedido que yo intervenga como facilitador o intermediario, le pedí la autorización del Ministerio del Interior. Esto es un conflicto que está siendo liderado por economía, hay un impacto económico y no tiene que ver con la seguridad. Solamente tendríamos que intervenir nosotros si finalmente las conversaciones no avanzan y se acerca la temporada de la fruta y tendríamos que desalojar eventualmente, ellos están informados de este escenario".

En esa misma línea, Millones abordó las dificultades que han impedido avanzar en las negociaciones, apuntando a que las decisiones tarifarias no dependen de los representantes locales de las empresas, sino principalmente de las navieras extranjeras. Asimismo, advirtió que la proximidad del inicio de la temporada de exportación frutícola aumenta la urgencia de alcanzar un acuerdo, ante el riesgo de que la paralización termine afectando directamente los embarques de fruta:

"El problema se nos produce mayormente porque las negociaciones, los gerentes no están en capacidad de tomar decisiones, sino que son fundamentalmente las navieras extranjeras (...) Se nos acerca la temporada de la fruta que parte la próxima semana y por tanto ahí hay una situación mucho más compleja porque esa fruta se tiene que descargar en los almacenes transportuarios y ahí ya el conflicto escapa de ser un tema que no tiene consecuencias todavía económicas, pero si tiene efectos sobre la exportación de frutas sí tendría consecuencias económicas y por tanto yo espero que ese escenario no llegue".

En tanto, el gobernador regional de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, cuestionó la oportunidad en que se desarrolla la movilización de los camioneros y apuntó a la responsabilidad del Gobierno central en la búsqueda de una solución a las demandas tarifarias del sector. En ese sentido, criticó que el gremio no haya reaccionado antes frente a las modificaciones al Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (MEPCO):

"Lo curioso es que paren los camioneros ahora, se demoraron en parar (...) cuando se modifica el MEPCO (...) se demoraron seis meses en parar. Ahora, ¿qué voy a opinar? Tienen que hablar con el gobierno. Este es su gobierno y, por tanto, tendrán que resolverlo con su gobierno".

El trasfondo de esta crisis trasciende el impacto en la economía local y amenaza con comprometer la posición de Chile en mercados estratégicos de Asia. Expertos en asuntos portuarios recuerdan que, tras una paralización registrada durante una temporada frutícola anterior, el país perdió ante Perú la supremacía en la exportación de berries al mercado chino, un antecedente que vuelve a cobrar relevancia ante el actual conflicto y sus posibles consecuencias para la competitividad de las exportaciones nacionales.

PURANOTICIA