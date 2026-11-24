En prisión preventiva quedó Jordan Cruz Ocares, sindicado por la Fiscalía como el líder de la organización criminal chilena detrás del secuestro y asesinato de cuatro ciudadanos colombianos —tres adultos y un adolescente— ocurridos entre fines de septiembre y principios de octubre de 2025, tras denuncias por presunta desgracia en Casablanca.

El imputado fue formalizado este martes en calidad de autor por tres delitos de secuestro calificado, robo con violencia e intimidación, asociación ilícita para el tráfico de drogas, sustracción de menor de edad y tráfico ilícito de drogas. Durante la audiencia, el tribunal acogió la solicitud del Ministerio Público y determinó su ingreso al Recinto Especial Penitenciario de Alta Seguridad (REPAS), en Santiago, desestimando la petición de la defensa de trasladarlo a Valparaíso y fijando un plazo de investigación de 120 días.

Respecto del desarrollo de la indagatoria y los crímenes cometidos contra las víctimas, entregó detalles José Antonio Uribe, fiscal jefe del Sistema de Análisis Criminal y Causas Complejas de la región de Valparaíso:

"Damos cuenta de un procedimiento de una investigación de más de un año, conjuntamente con la Brigada Homicidios de la región de Valparaíso, que da cuenta del secuestro y subyacción de tres personas adultas y un adolescente, todos de nacionalidad colombiana, los cuales a fines de septiembre del año 2025 y a principios de octubre del mismo año fueron secuestrados y asesinados tanto en Cabildo como en la comuna de Petorta de esta región de Valparaíso".

Según los antecedentes reunidos por la Fiscalía y la PDI, dos hombres adultos fueron secuestrados, asesinados y enterrados en el sector de Pedernal, en Petorca, mientras que una mujer y un adolescente de 15 años fueron trasladados desde Casablanca hasta Santiago y posteriormente asesinados en una quebrada de Alicahue, en Cabildo.

Sobre la relación operativa que mantenían las víctimas con la banda, se estableció que cumplían funciones directas en el negocio ilícito del grupo, vinculadas tanto a la comercialización de drogas como al cuidado de plantaciones de marihuana:

"El vínculo necesariamente era un vínculo contractual (...) las víctimas trabajaban para el líder de esta organización, en cuanto a la venta de drogas, tanto en dos puntos de venta de drogas, en la comuna de Casablanca, y además también en el cuidado de las plantaciones de marihuana en el sector de Pedernales, en la comuna de Petorca".

Los crímenes se habrían desencadenado luego de que los ciudadanos extranjeros actuaran en contra de los intereses de la agrupación, presuntamente apropiándose de droga o dinero proveniente de las ventas. Desde PDI indicaron que:

''Hay antecedentes que apuntan a que las víctimas están cometiendo ciertas acciones, están realizando ciertas cosas en contra de la organización, o en contra de lo que estaba mandatado, entre comillas, por el líder de esta organización criminal, y es por eso que finalmente los secuestran y los terminan matando en los sectores antecedentes".

En relación con el alcance de estos operativos contra el crimen organizado, el seremi de Seguridad de la región de Valparaíso, Hernán Silva, realizó un llamado a la ciudadanía:

"Llamamos a las familias, a la sociedad chilena, que rechacen el consumo de drogas porque aparte de afectar su salud y sus expectativas de desarrollo personal, generan una inseguridad permanente dentro de nuestra sociedad al financiar millonariamente a estas organizaciones criminales".

Mientras Cruz Ocares cumple la medida cautelar en Santiago, las diligencias de la Policía de Investigaciones continúan, mientras que el Servicio Médico Legal avanza en las pericias forenses destinadas a confirmar científicamente la identidad de los restos humanos hallados.

PURANOTICIA