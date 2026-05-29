Advierten que el Hospital Van Buren de Valparaíso podría desde agosto no tener recursos para el funcionamiento de pabellones

Una preocupante advertencia respecto al funcionamiento en el corto plazo del Hospital Carlos Van Buren de Valparaíso se dio a conocer en el marco de una reunión entre autoridades, gremios de la salud, funcionarios y representantes de la comunidad organizada, instancia en la que se abordó la crisis financiera y de infraestructura que enfrenta el principal recinto asistencial de la región de Valparaíso.

En el encuentro participaron el concejal de Valparaíso, Lukas Cáceres, y el diputado Jorge Brito, quienes analizaron junto a trabajadores del hospital base porteño las consecuencias del Decreto 333 del Ministerio de Hacienda, medida que instruyó un recorte presupuestario de $1.273 millones para el establecimiento.

Fue en ese contexto que el diputado Brito lanzó una advertencia sobre el impacto que podría tener la reducción de recursos en la operatividad del hospital, declarando estar en alerta debido a que "no tenemos el presupuesto para garantizar el funcionamiento de los pabellones del hospital para el mes de agosto o septiembre en adelante. Sumado a esto, nosotros logramos el financiamiento para la compra de terrenos, sin embargo el Gobierno no ha gestionado aún la adquisición”.

La situación generó inquietud entre dirigentes y funcionarios, quienes expusieron durante la reunión diversas falencias estructurales que afectan al recinto asistencial, entre ellas pabellones con equipos obsoletos, falta de camas en el área de urgencias, filtraciones en los techos y retrasos en obras comprometidas hace años.

El concejal Lukas Cáceres, por su parte, sostuvo que la instancia buscó “tratar la verdadera emergencia que vivimos en Valparaíso, que es un Hospital Carlos Van Buren que no tiene ni un solo centímetro de construcción en más de 40 años”. Asimismo, advirtió que los acuerdos de compraventa necesarios para concretar la ampliación del recinto “son sólo dependientes de la voluntad política del Ministerio de Salud”.

Las autoridades –ambos militantes del Frente Amplio (FA)– además cuestionaron el escaso avance en la compra de terrenos destinados a la ampliación del hospital, pese a que los recursos para ello ya fueron considerados en el Presupuesto de la Nación 2026. Tanto Cáceres como Brito calificaron la situación como una “política indolente” y manifestaron preocupación por los efectos que tendría, sumado a la descontinuación de 24 programas de salud de la Atención Primaria en Valparaíso.

Desde los gremios también manifestaron preocupación por el escenario financiero que enfrenta el recinto. Sandra Sanguinetti, presidenta de la Federación Democrática de Profesionales de Salud (Fedeprus) Valparaíso - San Antonio, afirmó que “nadie puede entender los recortes anunciados en el ámbito de la salud, un sector que ha estado siempre golpeado por deudas de arrastre”, agregando que "no tenemos mucha claridad en qué se va a materializar, pero en un hospital tan grande como este, donde los recursos nunca son suficientes, sí nos trae mucha inquietud y mucha preocupación”.

La doctora Maritza Bachmann, del Capítulo Médico del Colegio Médico del Hospital Van Buren, insistió en la necesidad de avanzar en la normalización del recinto, afirmando que "no podemos hacer nuestro trabajo como quisiéramos, como nos hemos formado y con todas las exigencias que hoy en día se nos impone. Necesitamos un nuevo hospital que nos permita poder darle la atención que el público porteño se merece”.

Durante la reunión también se acordó coordinar una hoja de ruta común para exigir respuestas concretas del Gobierno respecto a infraestructura y financiamiento del hospital. En esa línea, el concejal Cáceres comprometió llevar el diagnóstico al Concejo Municipal de Valparaíso e impulsar una declaración conjunta de apoyo a las demandas que tiene el personal de salud del recinto médico, además de solicitar una sesión especial para revisar el estado de los proyectos de inversión pendientes.

En tanto, el diputado Brito anunció la elaboración de un oficio y reiteró el llamado a concretar la compra de terrenos para la ampliación del recinto, señalando que "no podemos continuar castigando a quienes vivimos en la región de Valparaíso y especialmente a quienes habitamos nuestro Valparaíso".

Al cierre del encuentro, las agrupaciones valoraron la reunión como un primer paso y acordaron conformar una mesa de trabajo permanente junto a ambas autoridades.

PURANOTICIA