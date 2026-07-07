Advierten demoras en los viajes Valparaíso - Santiago por trabajos nocturnos de emergencia en túnel Lo Prado 1 de la ruta 68

La Sociedad Concesionaria Ruta 68 a la costa informa a sus usuarios que, debido a los daños ocasionados por el paso de un camión sobredimensionado que quedó atascado el pasado jueves en el túnel Lo Prado 1, será necesario realizar trabajos de reparación.

Para ejecutar estas labores, el túnel Lo Prado 1 permaneció cerrado desde las 23:00 horas del lunes 6 de julio hasta las 5:00 horas de este martes 7; situación que se repetirá desde las 23:00 horas hasta las 5:00 horas del miércoles 8 de julio.

Durante ambos periodos, el tránsito será gestionado de forma alternada a través del túnel Lo Prado 2, situación que podría generar un aumento considerable en los tiempos de desplazamiento.

Samuel Valenzuela, gerente de Operaciones de Ruta 68 a la costa, señaló que "lamentamos las molestias que estos trabajos puedan ocasionar a nuestros usuarios. Estas reparaciones son necesarias para recuperar las condiciones de operación del túnel Lo Prado 1. Agradecemos su comprensión e invitamos a planificar sus viajes con anticipación".

Por este motivo, la concesionaria recomendó a los usuarios planificar sus viajes con anticipación. En particular, quienes deban trasladarse hacia el aeropuerto durante los horarios de intervención, se les aconsejó salir con mayor anticipación de la habitual para evitar retrasos y llegar oportunamente a sus vuelos.

"Agradecemos la comprensión y colaboración de nuestros usuarios mientras se desarrollan estos trabajos de emergencias, cuyo objetivo es restablecer las condiciones de operación óptimas de esta importante infraestructura vial", indicaron.

Cabe hacer presente que ante cualquier emergencia en la Ruta 68, las comunicaciones pueden realizarse al número de emergencia *6868, disponible para brindar asistencia y orientación las 24 horas del día.

PURANOTICIA