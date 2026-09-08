Adultos mayores denuncian robo de celular y compras por más de $1 millón tras visita de falso trabajador eléctrico en Quillota

Una pareja de adultos mayores de 86 años, residentes del sector Villa Primavera de Quillota, denunció haber sido víctima de un hecho que habría comenzado con la visita de un desconocido a su domicilio y que posteriormente derivó en compras por más de un millón de pesos.

Según los antecedentes entregados por la familia, el individuo se habría presentado como trabajador de Chilquinta y habría señalado que debía realizar una gestión relacionada con un supuesto "bono de luz". Bajo este argumento, habría conseguido ingresar a la vivienda.

Una vez dentro del inmueble, el sujeto habría sustraído un teléfono celular perteneciente a los afectados. Posteriormente, de acuerdo con la denuncia, se habrían concretado distintas compras utilizando información asociada al correo electrónico vinculado al dispositivo.

Las operaciones habrían sido realizadas en una tienda comercial y superarían el millón de pesos. Los productos adquiridos, además, habrían sido enviados hasta una dirección ubicada en Cerro Navia, en la región Metropolitana.

La familia indicó que, al intentar desconocer las transacciones, se habrían presentado dificultades para efectuar el reclamo correspondiente por las compras que los adultos mayores aseguran no haber realizado.

Frente a este tipo de situaciones, Chilquinta llamó a sus clientes a extremar las precauciones y verificar la identidad de cualquier persona que se presente en sus domicilios señalando pertenecer a la compañía.

La empresa recordó que tanto sus trabajadores como los funcionarios de empresas contratistas cuentan con sus respectivas credenciales, por lo que ante cualquier duda recomendaron confirmar la identidad del supuesto trabajador mediante los canales oficiales.

Asimismo, enfatizaron que no realizan recaudaciones de dinero en terreno, ya sea mediante pagos en efectivo o transferencias bancarias.

PURANOTICIA