Adulto mayor fue maniatado y golpeado durante violento asalto en Los Andes: tres delincuentes quedaron en prisión preventiva

Un violento robo con intimidación afectó a la comuna de Los Andes durante la madrugada de este 2 de julio, luego de que tres delincuentes de 17, 18 y 19 años irrumpieran en un domicilio particular, donde maniataron y golpearon brutalmente a un adulto mayor de 69 años para sustraer cerca de 450 mil pesos en efectivo y diversas especies de valor.

El hecho quedó al descubierto gracias al oportuno llamado de un vecino, quien escuchó los gritos de auxilio de la víctima y alertó a Carabineros, permitiendo que los funcionarios policiales llegaran rápidamente al lugar. En el procedimiento, los uniformados detuvieron en flagrancia a los tres involucrados, quienes mantenían en su poder el dinero y las especies robadas. Además, se les incautaron dos pistolas y tres cargadores con munición no autorizada.

El fiscal de Los Andes, Alberto Gertosio, entregó detalles sobre la violencia ejercida por los imputados y las lesiones sufridas por la víctima:

"Al propietario del inmueble lo maniataron y lo golpearon, un adulto mayor de 69 años (...) resultó con lesiones leves, consistente en herida en su cabeza, producto de los golpes que dieron estos sujetos con las pistolas que portaban".

Tras la audiencia de formalización, el Ministerio Público obtuvo la medida cautelar de prisión preventiva para los tres imputados, quienes registraban antecedentes penales. Asimismo, se informó que el menor de 17 años cumplía una sanción comunitaria vigente al momento del delito.

Respecto de la resolución judicial, el persecutor confirmó: "Se fijó un plazo de 90 días de investigación y los dos adultos quedaron en prisión preventiva, al igual que el adolescente de 17 años".

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