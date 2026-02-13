Adulta mayor fallece tras incendio intencional en vivienda de Cartagena: sujetos atacaron a moradores y prendieron fuego

Una adulta mayor perdió la vida en un incendio que se produjo en una vivienda durante la madrugada de este viernes en la comuna de Cartagena, región de Valparaíso.

Según los primeros antecedentes, sujetos ingresaron, atacaron a los ocupantes y luego le prendieron fuego al inmueble ubicado en calle Capitán Juan de Cartagena.

En el domicilio vivían tres personas, donde dos hombres de 40 y 80 años lograron salir, pero resultaron con graves quemaduras, siendo trasladados de urgencia al Hospital Claudio Vicuña de la comuna de San Antonio.

El comandante Miguel Rojas, del Cuerpo de Bomberos de Cartagena, informó que la mujer de 73 años fue encontrada sin vida al interior de la casa.

Por su parte, la Delegada Provincial de San Antonio, Carolina Quinteros, indicó que un grupo de sujetos ingresó a la vivienda, agredió a los ocupantes y luego provocó el incendio.

Al respecto, aseguró que "como Delegación condenamos enérgicamente estos hechos de violencia y reiteramos que se desplegarán todas las acciones necesarias para que este crimen no quede impune".

Cabe señalar que por instrucción del Ministerio Público, la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI) quedó a cargo de las diligencias para esclarecer lo sucedido.

PURANOTICIA