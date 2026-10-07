Aduanas suma dos nuevos camiones escáner para reforzar control de carga en los puertos de Valparaíso y de Arica

El Servicio Nacional de Aduanas puso en operaciones dos nuevos camiones escáner que permitirán fortalecer el control y fiscalización de las mercancías que moviliza el comercio exterior en Chile tanto en el puerto de Valparaíso como en el de Arica.

Estas adquisiciones son parte del Plan de Renovación de Tecnologías No Invasivas (TNI), financiado con presupuesto regular, en el marco una programación de compra de más de 10 camiones escáner nuevos hasta el año 2031, para seguir fortaleciendo la seguridad en las fronteras marítimas y terrestres bajo jurisdicción de Aduanas.

Desde la Ciudad Puerto, el subsecretario de Hacienda, Sebastián Vallebona, señaló que "hoy día el país cuenta con 10 camiones escáner y estamos incorporando dos nuevos: uno en el puerto de Valparaíso y el otro en la zona de Arica. La idea es seguir fortaleciendo este plan de inversión que ha desarrollado Aduanas, conjuntamente con el Ministerio de Hacienda, para generar mayor seguridad y combatir el crimen organizado, que es tan importante para la seguridad de este país”.

A ello agregó que "es una tremenda tecnología, bastante innovadora y lo que se busca es que sea móvil. Hoy la región de Valparaíso cuenta con un portal, que es estático, y la idea de tener estos camiones móviles es que puedan ir moviéndose entre los distintos puntos fronterizos, para tener un control integral de la frontera".

"Este camión básicamente escanea la carga y, por lo mismo, de una manera no invasiva, permite revisar su contenido. Esto, configurado con sistemas informáticos de inteligencia artificial, permite realizar después una segunda fiscalización, ya de manera física. De esta manera, lo que buscamos es tener una fiscalización más rápida, para que los puertos tengan un comercio más fluido", complementó.

Por su parte, la directora nacional (s) de Aduanas, María Jazmín Rodríguez, indicó que "esta es una buena noticia para Chile, porque fortalece la seguridad fronteriza del país, priorizando la instalación de estas tecnologías en las zonas de mayor riesgo, en base a los análisis de los expertos de Aduanas de los flujos del comercio exterior y viajeros internacionales en cada región (...). Todas las operaciones de comercio exterior son analizadas a partir de la información anticipada de las cargas. Este proceso considera herramientas de inteligencia y análisis de riesgo, que permiten determinar qué operaciones requieren controles adicionales, como inspección física o el uso de equipos escáner, que complementa esta labor de perfilamiento y selectividad”.

En tanto, el seremi de Seguridad Pública de Valparaíso, Hernán Silva, manifestó que "estos elementos tecnológicos son tremendamente importantes para el control del tránsito de las mercancías internacionales. Han ocurrido varios procedimientos donde se han detectado tanto mercancías ilícitas como drogas, contrabando de especies, todo lo que perjudica a la economía nacional y a la seguridad de nuestros conciudadanos. Sin seguridad no hay libertad ni desarrollo y con estos elementos, con esta gestión que hace el Gobierno y todos los servicios dependientes de él, estamos ganando esa libertad que todos necesitamos”.

La fiscalización del Comex no sólo apunta a detectar contrabando, sino que también asegura una adecuada recaudación fiscal por parte de Aduanas para apoyar la ejecución de políticas públicas, correspondiendo a alrededor del 28% de la recaudación tributaria total y 5% del Producto Interno Bruto (PIB).

Vale hacer presente que entre enero y septiembre de 2026, Aduanas recaudó 13.703,2 millones de dólares (3% más que el mismo período del 2025), lo que equivale a la construcción de 50 hospitales como el Hospital Provincial Marga Marga de la Región de Valparaíso (255 mil millones de pesos en inversión).

MÁS TECNOLOGÍAS

El Servicio Nacional de Aduanas cuenta actualmente con 10 camiones escáner operativos en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Valparaíso, Biobío y Los Lagos, además de un portal escáner en Valparaíso. Con la puesta en marcha de estos vehículos sumará un total de 13 equipos de TNI mayor.

Las inversiones en este tipo de tecnologías se han realizado a través del presupuesto regular del servicio y del Plan Frontera Segura y Plan Nacional Contra el Crimen Organizado (PNCO) del Ministerio de Seguridad Pública.

También tiene 56 equipos de tecnologías menores, que permiten detectar la presencia o indicio de drogas o sus componentes. Se trata de los espectrómetros de masa (que identifican trazas) y espectrómetro FTIR y Raman (que identifican estupefacientes). Asimismo, hay 9 escáner de maletas en diversos controles y aeropuertos del país y 2 escáner para carga sobredimensionada en el puerto de Arica y en la zona de carga del Aeropuerto Internacional de Santiago.

A esto se suman 19 binomios caninos multipropósito distribuidos en todo el país, capaces de detectar diversos tipos de drogas, tabaco o cigarrillos, medicamentos, dinero en efectivo o divisas y armas.

PURANOTICIA