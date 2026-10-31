Aduanas detecta US$12.100 no declarados durante control de pasajeros en paso fronterizo Los Libertadores

Un equipo de fiscalizadores de la Aduana Regional de Los Andes detectó que una persona transportaba US$12.100 no declarados durante un control de viajeros internacionales realizado durante la madrugada de este sábado en el sector de buses del complejo fronterizo Los Libertadores.

El procedimiento se inició en el sector de revisión de equipajes mediante rayos X, donde un fiscalizador advirtió un bulto en el bolsillo de la chaqueta de un pasajero de nacionalidad argentina, durante un control con detector de metales.

Consultado por los funcionarios, el viajero manifestó que transportaba US$9.000. Sin embargo, al ser derivado a la sala de revisión de pasajeros y verificar el dinero, se constató que el monto ascendía a US$12.100, los que no habían sido consignados en la declaración jurada Aduana-SAG, tal como lo estipula la normativa vigente.

Este procedimiento se enmarca en el artículo 4° de la Ley N.º 19.913, que establece la obligación de informar a Aduanas el ingreso o salida del país de dinero en efectivo o instrumentos negociables al portador por montos que excedan los US$ 10.000 o su equivalente en otras monedas. Además, se informar del caso al Ministerio Público y se reporta a la Unidad de Análisis Financiero (UAF).

En otro procedimiento realizado en el complejo fronterizo Los Libertadores, funcionarios de Aduana detectaron 46 cartones de cigarrillos de contrabando, equivalentes a 460 cajetillas de la marca Red Point.

El hallazgo se produjo durante una revisión en el sector de estacionamiento de camiones del complejo fronterizo. Mediante técnicas de observación, los fiscalizadores identificaron un vehículo cuyas características motivaron una revisión exhaustiva, lo que derivó en el hallazgo de este contrabando en el sector del techo de la cabina.

“Ambos hallazgos fueron resultado de la experiencia de nuestros funcionarios para ejecutar los controles de pasajeros y vehículos de carga en Los Libertadores, combinando técnicas de observación, herramientas de detección y revisiones físicas para identificar el dinero no declarado y las mercancías ocultas”, explicó el Director de la Aduana Regional de Los Andes, Ángelo Vergara.

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