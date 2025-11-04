Aduanas detecta contrabando de dinero en bus de turismo en complejo Los Libertadores

En el marco de las labores de control y fiscalización que realiza el Servicio Nacional de Aduanas en el Complejo Fronterizo Los Libertadores, funcionarios detectaron el ingreso de divisas no declaradas durante la revisión de un bus de turismo ocasional.

El hallazgo se produjo cuando un equipo de fiscalizadores procedió a inspeccionar la cabina del vehículo, donde se encontró una bolsa con dos neceseres que contenían dinero en efectivo.

Posteriormente, al realizar una revisión más detallada, se halló, además, dinero adicional en la billetera y bolsillos del conductor, alcanzando un total de 12.673 dólares estadounidenses, en distintas monedas, principalmente pesos chilenos, argentinos y reales brasileños.

El caso fue denunciado conforme a lo establecido en la legislación vigente sobre declaración de divisas y contrabando.

El director regional (s) de la Aduana de Los Andes, Nelson Ortega, destacó que "el control sobre el ingreso y salida de divisas es una de las tareas que refuerzan nuestro rol de protección fiscal y económica. Cada detección de dinero no declarado contribuye a prevenir posibles delitos financieros y a fortalecer la trazabilidad de los flujos de capital en frontera”.

A ello agregó que, en mayo de este mismo año, y en circunstancias similares, un turista argentino fue sorprendido en el mismo complejo fronterizo intentando ingresar con USD$ 33.900. El dinero y los antecedentes fueron puestos a disposición de las autoridades competentes.

Cabe destacar que desde la promulgación de la Ley N.º 21.632 en noviembre de 2023, la conducta de introducir sin declarar dinero en frontera puede tipificarse como delito de contrabando de dinero, constituyendo además una modalidad de antecedente para el delito de lavado de activos.

Siguiendo el protocolo para este tipo de casos, todo el dinero fue retenido y entregado a Carabineros y el hecho fue informado a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y a la Fiscalía.

PURANOTICIA