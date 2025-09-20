Aduanas de Los Libertadores incautó 50 aves que estaban ocultas en cajas de jugos

Funcionarios del Servicio Nacional de Aduanas incautaron 50 crías de aves, que estaban ocultas en cajas de jugo, que pretendían ser ingresadas a Chile a través del paso Los Libertadores.

La situación quedó al descubierto cuando fiscalizadores de la Aduana de Los Andes seleccionaron un vehículo particular en el que viajaban dos ciudadanos chilenos.

Al momento de la inspección, uno de los funcionarios se percató que en la guantera había dos envases vacíos de alimento para ave, por lo que preguntó a los ocupantes del vehículo por esta situación, sin obtener respuestas.

Debido a esto, se realizó un chequeo exhaustivo que comenzó preguntándole a los pasajeros si portaban mercancías que declarar, recibiendo una respuesta negativa. Los fiscalizadores revisaron la vestimenta de uno de los viajeros, donde encontraron 25 envases de jugos dentro de los cuales estaban ocultas diversas aves.

El acompañante también llevaba entre su vestimenta otros 25 envases de jugo. Los funcionarios pudieron constatar que 17 de las 50 aves perecieron debido a las condiciones del viaje, asfixia y deshidratación.

El director regional de la Aduana de Los Andes (S), Henry Domingo Jorquera, explicó que “en este procedimiento, funcionarios pudieron detectar el ingreso de 50 aves que no habían sido declaradas, viajando en las peores condiciones en un evidente caso de maltrato y sin contar con la documentación correspondiente, lo que representa un claro peligro para nuestra fauna”.

“No sabemos si estos animales pueden portar algún tipo de enfermedad, por lo que se realizó un trabajo conjunto con el organismo a cargo, en este caso, el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG)”, agregó.

La Fiscalía instruyó a la Policía de Investigaciones (PDI) para realizar las pericias correspondientes. Además, los dos ocupantes del vehículo pasaron a control de detención.

