Aduana de Valparaíso lidera operativos de fiscalización y capacitaciones en Rapa Nui

Un equipo de la Aduana Regional de Valparaíso llegó hasta Rapa Nui para liderar acciones de fiscalización y capacitación junto a efectivos de la Armada y Carabineros, lo que constituye un verdadero hito para la institución porteña y el comienzo de un trabajo colaborativo que se mantendrá de manera periódica.

Las actividades que están desarrollando el jefe de Zona Primaria de la Aduana, Dennys Beltrand, junto al jefe (s) de la Unidad de Drogas y Delitos Conexos, Luis Betancourt, están enfocadas en la detección de drogas y otros tipos de estupefacientes, además de otras áreas propias de las fiscalizaciones relacionadas a la normativa aduanera.

Según explicó el director de la Aduana Regional de Valparaíso, Braulios Cubillos, “esta actividad se concretó después de un proceso de planificación y coordinación telemática entre las autoridades fiscalizadoras de Rapa Nui y la Aduana de Valparaíso, con el objetivo de actualizar las competencias en materias de fiscalización aduanera y detección de tráfico de mercancías ilegales que puedan utilizar el territorio insular para ingresar o salir del territorio nacional”.

Asimismo, destacó la gestión del Gobernador Marítimo de Rapa Nui, que permitió disponer de los cupos en una aeronave de la Armada para poder viajar al territorio insular. “Esperamos repetir estas visitas en los vuelos que la Armada realiza tres veces al año para mantener los niveles de coordinación y trabajo conjunto. La visita de funcionarios de la Aduana de Valparaíso es muy relevante para fortalecer el adecuado control de mercancías y fortalecer las coordinaciones interinstitucionales”.

Es importante destacar que gracias a un convenio existente entre el Servicio Nacional de Aduanas y Carabineros, en Rapa Nui las labores de inspección y control aduanero están delegadas en la policía uniformada, con apoyo de la Armada, lo que permite complementar sus atribuciones y mejorar la acción de fiscalización conjuntas.

Lo anterior ha contado, además, con el apoyo de las autoridades de la isla, como la Delegación Presidencial Provincial (DPP) de Isla de Pascua encabezada por Mai Teao, quienes han facilitado este proceso y han servido de puente para que la comunidad valore el esfuerzo orientado a su protección y al fortalecimiento de las instituciones fiscalizadoras. El equipo aduanero también se reunió con la alcaldesa de la isla, Elizabeth Arévalo.

Esta actividad forma parte de las acciones que la Aduana Regional de Valparaíso ha desarrollado para abordar tareas de fiscalización en el territorio insular de la región de Valparaíso, lo que incluye al archipiélago de Juan Fernández. En este caso, en conjunto con la Autoridad Marítima,se ha mantenido un proceso de fiscalización de las mercancías que se destinan a dicho territorio, lo que ha permitido detectar y denunciar a personas que participaban en el tráfico de drogas.

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